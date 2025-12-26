RO Alert de Crăciun, în județul Tulcea. Localnicii au auzit explozii puternice

UPDATE:

MApN a anunțat că un nou atac rusesc cu drone a vizat porturile ucrainene de la Dunăre

Potrivit MApN, în noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre.

La ora 01.23, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, a mai transmis MApN.

Aeronavele au revenit în bază și au aterizat în siguranță la ora 3.15, a precizat MApN.

Știrea inițială:

Mesajul RO Alert a fost emis la puțin timp după declanșarea atacurilor aeriene asupra Ucrainei.

Potrivit ISU Tulcea, mesajul RO-Alert a fost trimis locuitorilor din zona de nord a județului la ora 1.25.

Nu au fost înregistrate apeluri care să anunțe căderi de obiecte din spațiul aerian ori alte situații de urgență, au mai transmis reprezentanții ISU.

Ei au dezvăluit că a fost un apel din apropierea municipiului Tulcea prin care o persoană a cerut informații suplimentare despre sunetele provocate de explozii.