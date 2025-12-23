UPDATE: Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în cursul nopții. A fost emis RO-Alert

UPDATE, ora 9.57

ISU Tulcea arată că mesajul Ro-Alert a fost unul de informare și avertizare pentru populația din nordul județului Tulcea și sud-estul județului Galați și a vizat posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Astfel, s-a recomandat adoptarea unor măsuri minime de siguranță și adăpostire, dacă situația o impune.

„Mesajul a fost transmis ca urmare a informării primite din partea SMFA care a identificat, prin mijloace specifice, ținte aeriene care se îndreptau în zona de graniță între România și Ucraina”, transmite ISU Tulcea.

Reprezentanții ISU Tulcea spun că aceste mesaje au rolul de a informa populația din zonele vizate despre modul de comportare, de măsurile pe care trebuie să le adopte pentru protecția personală și a persoanelor din jur și de a aduce la cunoștință celor care se află în aria de recepție a mesajului că există posibilitatea ca din spațiu aerian să cadă obiecte care pot produce pagube.

„Foarte important, rugăm populația să nu intre în panică, să citească cu atenție mesajele primite, să anunțe de îndată la 112 orice incident pe care îl observă și să se informeze din surse oficiale”; mai spun reprezentanții ISU Tulcea.

Știre inițială:

Au fost noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în noaptea de luni spre marți.

La ora 01.10, sistemele radar ale MApN au detectat două ținte aeriene în spațiul ucrainean, în evoluție pe direcția Reni si Chilia.

La ora 01.26, populația din Nordul județului Tulcea și Sud-Estul județului Galați a fost avertizată prin Ro-Alert.

Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei.

Potrivit MApN, nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02.15.