UPDATE Nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. Drone la granița cu România. Avioane F-16, ridicate de la Fetești

UPDATE ora 13.15:

MApN a anunțat că sistemul de supraveghere a identificat drone aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre aflate în apropierea frontierei cu România.

Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

„Starea de alertă a încetat la ora 12.22. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, transmite MApN.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit ISU Tulcea, în jurul orei 12.00, IGSU a transmis un mesaj de informare și avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona de nord a județului Tulcea.

Acesta vizează posibilitate căderii unor obiecte din spațiul aerian. Populația este sfătuită să ia măsuri minime de siguranță: adăpostirea și respectarea indicațiilor autorităților, în funcție de evoluția situației.

„Decizia transmiterii mesajului RO-ALERT a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forțelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”, arată ISU Tulcea.

Și joi au fost înregistrate atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a anunțat că două avioane F-16 de la Fetești au fost ridicate și au monitorizat zona de frontieră.