Porc suspendat în aer de o dronă, sat fără curent 10 ore. Aventura nefericită a unui fermier

Un fermier din sud-vestul Chinei a provocat o pană de curent de aproape zece ore după ce a încercat să transporte porci cu ajutorul unei drone. Aparatul s-a încurcat într-o linie de înaltă tensiune, avariind rețeaua locală.
Andreea Tobias
06 feb. 2026, 21:57, Știrile zilei

Incidentul a avut loc pe 24 ianuarie în Tongjiang, provincia Sichuan. Fermierul locuiește într-o zonă montană greu accesibilă.

Crescătorul de animale a recurs la mijlocul aerian pentru a-și transporta animalele la abator. Nu existau drumuri practicabile, notează South China Morning Post.

Drona s-a încurcat în cabluri

În timpul transportului primului porc, frânghia suspendată de dronă s-a încurcat într-o linie electrică de înaltă tensiune. Animalul a rămas imobilizat în zbor. Rețeaua electrică a fost avariată.

Fermierul a explicat că a greșit din cauza vizibilității reduse în zori.

Zece ore fără curent

O angajată a companiei locale de electricitate a declarat că satul a rămas fără curent electric timp de aproape zece ore.

Doisprezece agenți au fost mobilizați pentru a repara linia. Costul estimat este de 10.000 de yuani, aproximativ 1.200 de euro. Curentul a fost restabilit în jurul orei 17:00.

Anchetă și posibile sancțiuni

Poliția locală a deschis o anchetă. Îl suspectează pe fermier că a utilizat drona într-o zonă interzisă pentru zbor. Aparatul era supraîncărcat.

Un ofițer a declarat că fermierul ar putea face obiectul unei sancțiuni administrative. Ar putea fi obligat să despăgubească daunele cauzate echipamentelor electrice.

Fenomen frecvent

Cazul a amuzat internauții chinezi. Utilizarea dronelor agricole este obișnuită în zonele rurale ale țării. Accidentele rămân însă frecvente.

În 2024, peste 40 de infracțiuni legate de zboruri ilegale cu drone au fost înregistrate numai în provincia Sichuan.

