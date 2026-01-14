Prima pagină » Social » Meserii din viitor recunoscute în România / Pilotul de dronă și bioinformaticianul pot să aibă carte de muncă

Ai vrut să fii pilot de avion, dar nu ți-a plăcut cartea, așa că n-ai mai ajuns. Nu-i nimic. Cu carte mai puțină, poți să fii pilot. De dronă. De anul trecut, ocupația de pilot de dronă e recunoscută oficial de registrul ocupațiilor. În articolul următor îți spunem ce alte profesii ale viitorului au fost recunoscute oficial în România.
14 ian. 2026, 14:05

Pilotul de dronă a devenit meserie recunoscută oficial. Anul 2025 a fost, de fapt, anul care au fost adoptate în România noi profesii care vin din viitor.

Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) a fost actualizată semnificativ în iunie 2025 prin ordinul comun nr 1109/325/2025 al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică.

Pilotul de dronă este tot un pilot. Doar că dronă

În total, 19 ocupații noi au fost introduse în registrul oficial al meseriilor din România.

Ai vrut să fii pilot de când erai mic, dar nu ți-a plăcut cartea, așa că n-ai mai reușit să înveți să pilotezi avioane? Nu-i nimic!

Noul registru al meseriilor te recunoaște pilot chiar și dacă pilotezi doar drone!

Pilotul de dronă are codul 315318 în COR.

Pilotul de dronă poate lucra în domenii precum industria filmului, agricultura de precizie, logistică și supraveghere tehnologică.

Artistul digital nu e totuna cu videochatul (aceasta nu a fost recunoscută)

Când aud sintagma „artist digital”, mulți se gândesc că este un eufemism pentru videochat, însă nu este așa. (Videochatul nici măcar n-a fost recunoscut.)

Artistul digital 2D jocuri video (cod COR 251310) și artistul digital 3D jocuri video (cod COR 251311) creează elemente vizuale pentru jocuri și medii interactive folosind software specializat și tehnici avansate de design vizual.

Ei contribuie, practic, la experiența vizuală a jocului.

Bioinformaticianul. Ce este și ce vrea de la viață

Cercetătorul în bioinformatică (cod COR 213153) este o altă profesie importantă adăugată în registrul oficial al ocupațiilor.

Bioinformatica este un domeniu interdisciplinar care combină biologia, informatica și ttehnicile de analiză a datelor pentru a interpreta volume foarte mari deinformații biologice, cum ar fi secvențele genetice sau datele omice (genomice, proteomice).

Cercetătorul în bioinformatică folosește programe sofisticate și algoritmi pentru a analiza și interpreta date complexe, sprijinind descoperiri importante în medicină personalizată, dezvoltarea de medicamente și înțelegerea mecanismelor biologice.

Această profesie reflectă nevoia pieței muncii de specialiști care pot lucra la intersecția dintre științele vieții și tehnologia informației.

Alte profesii importante

Alte profesii la fel de importante, adăugate în COR: designer de interior, vulcanizator anvelope, director de asociaţie de vânătoare, inginer cinegetician.

A fost scoasă profesia „asistent social cu competențe în sănătatea mintală” din cauza suprapunerii atribuțiilor cu alte roluri din domeniul asistenței sociale.

De ce este recunoașterea acestor profesii importantă? Pentru că ele au importanță practică pentru joburi și pentru contracte de muncă, pentru dezvoltarea curriculei educaționale și pentru politici active de ocupare a forței de muncă de natură să țină pasul cu evoluția tehnologică și economică.

Denumire ocupație Cod COR
Pilot de dronă 315318
Consultant în modelarea informației construcției 242123
Coordonator în modelarea informației construcției 242124
Designer de interior 216314
Director de asociație de vânătoare 131124
Inginer cinegetician 214961
Manager în modelarea informației construcției 121312
Specialist în modelarea informației construcției 242125
Tehnician în modelarea informației construcției 311218
Vulcanizator anvelope 814131

 

