O dronă plutește în derivă în Marea Neagră. Autoritățile române încearcă să o recupereze

UPDATE

Autoritățile române au anunțat că „luni, 26 ianuarie, Garda de Coastă a descoperit, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, care indică un posibil fragment de vehicul fără pilot (dronă aeriană)”.

Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 3065 din dotarea Gărzii de Coastă, pentru a putea stabili cu exactitate natura obiectului ce poate pune în pericol siguranța navigației, au adăugat autoritățile.

Știrea inițială

O dronă s-a prăbușit în Marea Neagră, anunță dottotv.ro. Luni, la prânz, la fața locului intervin scafandri, Poliția de Frontieră și SRI.

Echipajele încearcă să recupereze aparatul de zbor și să asigure siguranței navigației.

Reprezentanții autorităților spun că navigația prin zonă nu este pusă în pericol, conform sursei menționate.

Deocamdată nu se știe cine a lansat drona și dacă este încărcată cu explozibil. Intervenția este în desfășurare.