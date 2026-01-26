Prima pagină » Breaking News » O dronă plutește în derivă în Marea Neagră. Autoritățile române încearcă să o recupereze

O dronă plutește în derivă în Marea Neagră. Autoritățile române încearcă să o recupereze

O dronă plutește în derivă în apropierea portului Midia din Marea Neagră. Autoritățile române încearcă să o recupereze. Potrivit primelor informații, navigația prin zonă nu este pusă în pericol.
La ce „răspunde” Ilie Bolojan când e foarte încăpățânat. Ciprian Ciucu dezvăluie secretul
La ce „răspunde” Ilie Bolojan când e foarte încăpățânat. Ciprian Ciucu dezvăluie secretul
Ce se întâmplă dacă planul PSD reușește? Ciucu: Să uite! PNL nu mai este atât de prost
Ce se întâmplă dacă planul PSD reușește? Ciucu: Să uite! PNL nu mai este atât de prost
Ciucu, despre debarcarea lui Bolojan: Am văzut stenograme false de la Vila Lac. A mințit Rareș Bogdan?
Ciucu, despre debarcarea lui Bolojan: Am văzut stenograme false de la Vila Lac. A mințit Rareș Bogdan?
Ciprian Ciucu despre marile proiecte ale Bucureștiului: Pasajul Basarab, Dimitrie Pompei și Prelungirea Ghencea, în ciuda bugetului mic
Ciprian Ciucu despre marile proiecte ale Bucureștiului: Pasajul Basarab, Dimitrie Pompei și Prelungirea Ghencea, în ciuda bugetului mic
Ciucu: Îmi voi asuma cele mai importante reforme structurale. Instituții desființate
Ciucu: Îmi voi asuma cele mai importante reforme structurale. Instituții desființate
Petru Mazilu
26 ian. 2026, 12:49, Social

UPDATE

Autoritățile române au anunțat că „luni, 26 ianuarie, Garda de Coastă a descoperit, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, care indică un posibil fragment de vehicul fără pilot (dronă aeriană)”.

Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 3065 din dotarea Gărzii de Coastă, pentru a putea stabili cu exactitate natura obiectului ce poate pune în pericol siguranța navigației, au adăugat autoritățile.

Știrea inițială

O dronă s-a prăbușit în Marea Neagră, anunță dottotv.ro. Luni, la prânz, la fața locului intervin scafandri, Poliția de Frontieră și SRI.

Echipajele încearcă să recupereze aparatul de zbor și să asigure siguranței navigației.

Reprezentanții autorităților spun că navigația prin zonă nu este pusă în pericol, conform sursei menționate.

Deocamdată nu se știe cine a lansat drona și dacă este încărcată cu explozibil. Intervenția este în desfășurare.

 

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
Gandul
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Libertatea
Ce salariu are o farmacistă de la Catena în 2026. Câți bani ia în fiecare lună?
CSID
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Promotor