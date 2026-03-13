Prima pagină » Știrile zilei » Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene. Posibile resturi de dronă pe teritoriul României

Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene. Posibile resturi de dronă pe teritoriul României

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat vineri dimineață mai multe ținte aeriene în apropierea graniței României, în zona Chilia Veche–Vâlcove, la nord de județul Tulcea. 
Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene. Posibile resturi de dronă pe teritoriul României
Victor Dan Stephanovici
13 mart. 2026, 11:22, Social

Potrivit comunicatului MApN, țintele aeriene au fost detectate în jurul orei 10.00, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost imediat trecute în stare de alertă.

Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian din zona de frontieră.

La ora 10.05, autoritățile au emis și un mesaj RO-ALERT pentru populația din zona vizată.

Conform datelor preliminare, există posibilitatea ca resturi de dronă să fi căzut pe teritoriul României, în zona Chilia Veche. Echipe specializate sunt pregătite să intervină în teren pentru a începe operațiuni de căutare și verificare.

Știrea este în curs de actualizare.

