Alegeri Primăria Capitalei. Unde vor candidații să facă parcări, pasaje, parcuri noi

Promisiunile electorale marchează o viziune clară de transformare urbană.

De la spații verzi extinse, care schimbă peisajul de la bloc, la investiții masive în transport și infrastructură rutieră, fiecare canditat oferă soluții proprii pentru decongestionarea și modernizarea Capitalei.

Soluționarea crizei parcărilor și extinderea spațiilor verzi devin prioritățile majore.

Cum ar rezolva principalii candidați la primăria Capitalei problema traficului, a spațiilor verzi și a parcărilor?

Daniel Băluță

Candidatul PSD, se concentrează pe reducerea blocajelor prin proiecte mari de infrastructură.

El promite extinderea tuturor magistralelor de metrou (M4–M7) și prelungirea M1, M2 și M3, amintind de investițiile în pasaje și unirea Nordului și Sudului prin magistrala M4.

Candidatul plănuiește construirea a 7 drumuri noi, fiecare cu bandă de transport public și park&ride la intrare în oraș.

În privința parcărilor, Băluță propune un abonament integrat pentru parcările publice valabil în tot Bucureștiul, în timp ce pentru parcările rezidențiale se menține o taxă lunară distinctă.

Ciprian Ciucu

Candidatul PNL, dorește să extindă viziunea sa numită „Orașul Parc” la nivelul întregii Capitale, un concept ce presupune crearea de mici parcuri de cartier prin transformarea zonelor abandonate între blocuri.

Un proiect strategic este „Centura Verde”, care vizează protejarea strictă și extinderea pădurilor din jurul Capitalei, alături de crearea de perdele forestiere noi și coridoare verzi în interiorul orașului.

Referitor la parcări, Ciucu promite eliminarea parcării pe trotuar și pe bulevardele principale, și fără locuri de parcare gratuite la bordură în centru.

Cătălin Drulă

Candidatul USR, propune un construirea Parcului Uranus, pe terenul din jurul Palatului Parlamentului.

De asemenea, candidatul promite revitalizarea marilor parcuri existente, precum Herăstrău, Carol, Circului, Tineretului și Izvor.

Planul său include menajarea de trasee de promenadă care să conecteze zonele verzi și punctele de interes, inclusiv de-a lungul Dâmboviței și pe Calea Victoriei.

Anca Alexandrescu

Candidata independentă propusă de Alianța electorală „Dreptate pentru București”, propune transformarea terenului „Esplanada” într-un parc urban multifuncțional, menit să devină cel mai mare parc pentru copii și tineri.

Ana Ciceală

Candidata SENS, propune dezvoltarea unei rețele continue de piste pentru ciclism. În ceea ce privește parcările, candidata propune reformarea sistemului, astfel încât taxele să fie încasate direct de Primărie, nu de companiile municipale.