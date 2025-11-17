Ana Ciceală și-a depus oficial candidatura pentru Primăria Capitalei. Ea este susținută de SENS şi URS.PDF

Ana Ciceală, fost consilier general, și-a depus luni, în mod oficial, candidatura pentru Primăria Capitalei, fiind sprijinită de partidele SENS și URS.PDF.

„Candidatura a fost validată! Mulțumim tuturor pentru susținere și pentru ajutorul depus. Continuăm lupta pentru un oraș corect, transparent și cu adevărat al oamenilor, pentru un București pentru toți!”, a declarat Ana Ciceală pe pagina sa de Facebook.

Până în acest moment, sondajele realizate de CURS și Avangarde au arătat că Ana Ciceală se poziționează în cursa pentru București cu un scor de 3 și 4%. Un studiu Novel Research, comandat de PNL, o plasa pe Ciceală la 4,9%.

În ceea ce privește programul său electoral pentru Primăria Capitalei, ea identifică dificultăți majore în domeniul locuirii, mobilității, spațiilor verzi, energiei și termoficării, potrivit informațiilor de pe site-ul său oficial.

Despre locuire, Ana Ciceală spune că dezvoltarea haotică a orașului este principala problemă.

„Primarul Bucureștiului poate fi un jucător important, dacă dorește. Împreună, dezvoltăm Bucureștiul cu cap, astfel încât să fie accesibil tuturor, așa cum observăm în alte orașe precum Viena”.

Legat de mobilitate, ea a declarat că problema traficului nu se rezolvă cu parcări sau benzi noi.

„Avem nevoie de mai multe autobuze, de mai multe tramvaie și de mai multă infrastructură pietonală și velo. Împreună, le vom transforma în realitate”, spune Ciceală.

Candidata la funcția de primar al Bucureștiului mai spune că spațiile verzi sunt adesea distruse de interesele dezvoltatorilor, dar pot fi salvate, motiv pentru care și aceasta este o cauza pentru care ea luptă.

„Împreună, vom reda Bucureștiului spațiile verzi. Centimetru cu centimetru, ne vom apropia de standardele Uniunii Europene.”, spune Ciceală în programul său electoral.