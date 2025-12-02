Cât costă alegerile locale parțiale din 7 decembrie, unde au loc și de ce e important să fie organizate

Alegerea primarilor din 13 localități, inclusiv Capitala, și a unui președinte de consiliul județean implică cheltuieli estimare de Guvernul României la 67,6 milioane lei.

Suma a anunțată de Executiv odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 934 din 31 octombrie 2025 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, în care sumele sunt detaliate și repartizate în funcție de ordonatorul de credite însărcinat cu efectuarea cheltuielii.

Cea mai mare sumă revine Ministerului Afacerilor Interne, 45 milioane lei, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă, cu peste 16,9 milioane lei.

Cât e indemnizația zilnică

Cheltuielile au fost stabilite de autorități pe tipuri distincte, respectiv cheltuieli de personal, bunuri și servicii, active nefinanciare.

De exemplu, hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot se asigură și se livrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, la preț de înregistrare în contabilitate. Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (4), facturată la preț de înregistrare în contabilitate, se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data alegerilor.

Confecționarea timbrelor autocolante este asigurată, în condițiile legii, de Compania Națională „Imprimeria Națională“ – S.A. până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei votării, prin grija Autorității Electorale Permanente. Ștampilele cu mențiunea „VOTAT“ se confecționează, în condițiile legii, de Regia Autonomă „Monetăria Statului“ până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei votării, prin grija Autorității Electorale Permanente. Ștampila cu mențiunea „VOTAT“ trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decât distanța dintre acestea. Și aceste cheltuieli se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente.

Pentru activitatea desfășurată în cadrul birourilor și oficiilor electorale, precum și pentru suportul tehnic al acestora se acordă următoarele indemnizații, potrivit OUG nr. 57 din 30 octombrie 2025 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025:

225 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale județene, ai oficiilor electorale și ai birourilor electorale de circumscripție, pentru locțiitorii acestora, precum și pentru ceilalți membri ai acestor birouri electorale;

128 de lei pe zi de activitate pentru informaticieni;

150 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene, al oficiilor electorale și al birourilor electorale de circumscripție, precum și pentru statisticienii acestora;

248 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și operatorii de calculator;

180 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, alții decât cei prevăzuți anterior

Membrii birourilor și oficiilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, statisticienii, informaticienii, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri specifice domeniilor ordinii și siguranței publice pentru asigurarea securității operațiunilor și activităților derulate pentru buna organizare și desfășurare a procesului electoral, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Poliției Române, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene, au dreptul la o indemnizație de protocol de 35 de lei de persoană pentru fiecare zi de activitate.

Personalul Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri specifice domeniilor ordinii și siguranței publice pentru asigurarea securității operațiunilor și activităților derulate pentru buna organizare și desfășurare a procesului electoral, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Poliției Române, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene, beneficiază de o indemnizație pe zi de activitate de 188 de lei.

De ce se organizează alegeri

Duminică, 7 decembrie, este ziua stabilită de Guvern, prin HG nr. 890 din 23 octombrie 2025 pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru preşedintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari din alte 12 circumscripții electorale rămase fără un primar plin.

Comuna Remetea (Județul Bihor) Comuna Mihai Eminescu (Județul Botoșani) Comuna Marga (Județul Caraș-Severin) Comuna Dobromir (Județul Constanța) Comuna Lumina (Județul Constanța) Orașul Găești (Județul Dâmbovița) Comuna Sopot (Județul Dolj) Comuna Valea Ciorii (Județul Ialomița) Comuna Vânători (Județul Iași) Comuna Poienile de sub Munte (Județul Maramureș) Comuna Șieu (Județul Maramureș) Comuna Cârța (Județul Sibiu)

Câștigătorii vor avea un mandat de doar aproximativ trei ani, până la finalul anului 2028, când se termină toate mandatele aleșilor locali.

În cazul Capitalei, Primăria Capitalei este condusă interimar de Stelian Bujduveanu, după ce Nicușor Dan a fost votat președintele României, pe 18 mai 2025.

Conform legii, termenul pentru organizare alegerilor locale era de 90 de zile de la momentul în care administrația locală a anunțat prefectura în legătură cu vacantarea postului de primar general.

Fostul edil-șef și-a dat demisia pe 23 mai 2025, iar 3 zile mai târziu a început să-și producă efectele, respectiv data de la care este în funcție un interimar.

În municipiul București, prin Ordinul prefectului 326/26.05.2025 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar general al municipiului București al domnului Dan Nicușor-Daniel, ca urmare a demisiei acestuia, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Codului Administrativ, în toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.

Referatul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se transmite prefectului în termen de 10 zile de la data intervenirii situaţiei de încetare de drept a mandatului primarului.

Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor, pe baza solicitării prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului de 10 zile în care poate din atacat în instanță sau de la data pronunțării hotărârii instanţei, dacă e cazul.

Potrivit USR, termenul s-ar fi împlinit pe 3 septembrie.