PSD, dominaţie clară în mediul rural la parţialele din 7 decembrie

În orașul Găești, localizat în județul Dâmbovița, candidatul social-democrat Alexandru Iorga a obținut 67,40% dintre voturi, asigurându-și funcția de primar. În comuna Remetea (Bihor), Ionel Stelian Copil a depășit cu mare diferență opoziția, adunând 76,08% din sprijinul alegătorilor. Similar, în comuna Marga (Caraș-Severin), Nicolae Beg, sprijinit de PSD, a câștigat detașat cu 67,23% din voturi. Pe întreaga listă de 11 localități în care s-a votat, formațiunea de centru-stânga a obținut un scor fruntaș în majoritatea cazurilor.

Comuna Remetea (județul Bihor):

Ionel Stelian Copil (PSD) – 76,08 % Dan Petru (PNL) – 23,92 %

Comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani):

Andreea-Cristina Alecu-Gireadă (PSD) – 41,54 % Ionuț Cristian Sigartău (PNL) – 25,70 % Vasile Zmău (Partidul Oamenilor Tineri) – 12,59 % Ioan Purice (independent) – 10,46 % Florin-Daniel Buhă (Alianța pentru Unirea Românilor) – 5,97 % Vasile Onofrei (Partidul S.O.S. România) – 2,25 % Iulian Toșcuță (Uniunea Salvați România) – 1,50 %

Comuna Marga (județul Caraș-Severin):

Nicolae Beg (PSD) – 67,23 % Ion-Florin Marcu (PNL) – 32,77%

Comuna Dobromir (județul Constanța):

Visel Iusein (PSD) – 65,13% Paul Niculcea (PNL) – 33,36% Egevit Ali (AUR) – 0,85% Ion Constantin (USR) – 0,46% Sinan Osman (SOS) – 0,20%

Comuna Lumina (județul Constanța):

Daniel-Emilian Mantea (PSD) – 43,51 % Alexandru Ionescu (PNL) – 40,92 % Alexandru-George Simion (AUR) – 13,18 % Monica-Mihaela Jianu (SOS) – 1,32 % Anișoara Floroaei (FAR) – 1,07 %

Orașul Găești (județul Dâmbovița):

Alexandru Iorga (PSD) – 67,4% George-Raul Bidică (PNL) – 23,92% Ana-Maria Dragotă-Zamfir (AUR) – 5,29% George Ghenu (independent) – 3,39%

Comuna Sopot (județul Dolj):

Costinel Busduceanu (PSD) – 77,27% Florin-Marin Tănase (PNL) – 15,33% Cătălin-Ștefăniță Gogoașe (AUR) – 6,13% Ion Păsărică (PNȚCD MM) – 1,06% Nicolae Băluță (SOS) – 0,21%

Comuna Valea Ciorii (județul Ialomița):

Ionuț Fătu (independent) – 49,50 % Alexandru-Constantin Roșu (SOS) – 31,67% Florin Apostol (AUR) – 11,72% Mihaela-Elena Stan (independent) – 7,11%

Comuna Vânători (județul Iași):

Bogdan-Constantin Lupu (PSD) – 57,12% Vasile Asoltanei (PNL) – 40,3% Gheorghiță Dumitru (POT) – 2,2% Maria Neder (AUR) – 0,37%

Comuna Poienile de sub Munte (județul Maramureș):

Simion Țofei (PSD) – 48,36 % Ioan Holdiș (PNL) – 37,29 % Ioan Pisten (AUR) – 14,36 %

Comuna Șieu (județul Maramureș):

Ioana Rus (PSD) – 53,58% Irina-Adriana-Gabriela Iusco (independent) – 35,23% Petru Moiș-Stoica (PNL) – 10,58% Toader Dunca (SOS) – 0,61%

Comuna Cârța (județul Sibiu):

Eduard-Andrei Manițiu (PNL) – 66,19% Cristin Magheru (PSD) – 33,81%

PSD, înfluență rurală solidă

Datele oferite de alegeri nu reflectă doar câștiguri izolate, ci și o înrădăcinare durabilă a PSD în zonele rurale. Într-un cadru politic marcat de incertitudine și în contextul alegerilor legislative viitoare, acest avantaj al zonelor rurale reprezintă un atu strategic. De asemenea, aceste rezultate arată capacitatea PSD de a mobiliza electoratul din localitățile mici, unde adesea prezența la urne este mai redusă.