PSD, dominaţie clară în mediul rural la parţialele din 7 decembrie

În orașul Găești, localizat în județul Dâmbovița, candidatul social-democrat Alexandru Iorga a obținut 67,40% dintre voturi, asigurându-și funcția de primar. În comuna Remetea (Bihor), Ionel Stelian Copil a depășit cu mare diferență opoziția, adunând 76,08% din sprijinul alegătorilor. Similar, în comuna Marga (Caraș-Severin), Nicolae Beg, sprijinit de PSD, a câștigat detașat cu 67,23% din voturi. Pe întreaga listă de 11 localități în care s-a votat, formațiunea de centru-stânga a obținut un scor fruntaș în majoritatea cazurilor.
Comuna Remetea (județul Bihor):
- Ionel Stelian Copil (PSD) – 76,08 %
- Dan Petru (PNL) – 23,92 %
Comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani):
- Andreea-Cristina Alecu-Gireadă (PSD) – 41,54 %
- Ionuț Cristian Sigartău (PNL) – 25,70 %
- Vasile Zmău (Partidul Oamenilor Tineri) – 12,59 %
- Ioan Purice (independent) – 10,46 %
- Florin-Daniel Buhă (Alianța pentru Unirea Românilor) – 5,97 %
- Vasile Onofrei (Partidul S.O.S. România) – 2,25 %
- Iulian Toșcuță (Uniunea Salvați România) – 1,50 %
Comuna Marga (județul Caraș-Severin):
- Nicolae Beg (PSD) – 67,23 %
- Ion-Florin Marcu (PNL) – 32,77%
Comuna Dobromir (județul Constanța):
- Visel Iusein (PSD) – 65,13%
- Paul Niculcea (PNL) – 33,36%
- Egevit Ali (AUR) – 0,85%
- Ion Constantin (USR) – 0,46%
- Sinan Osman (SOS) – 0,20%
Comuna Lumina (județul Constanța):
- Daniel-Emilian Mantea (PSD) – 43,51 %
- Alexandru Ionescu (PNL) – 40,92 %
- Alexandru-George Simion (AUR) – 13,18 %
- Monica-Mihaela Jianu (SOS) – 1,32 %
- Anișoara Floroaei (FAR) – 1,07 %
Orașul Găești (județul Dâmbovița):
- Alexandru Iorga (PSD) – 67,4%
- George-Raul Bidică (PNL) – 23,92%
- Ana-Maria Dragotă-Zamfir (AUR) – 5,29%
- George Ghenu (independent) – 3,39%
Comuna Sopot (județul Dolj):
- Costinel Busduceanu (PSD) – 77,27%
- Florin-Marin Tănase (PNL) – 15,33%
- Cătălin-Ștefăniță Gogoașe (AUR) – 6,13%
- Ion Păsărică (PNȚCD MM) – 1,06%
- Nicolae Băluță (SOS) – 0,21%
Comuna Valea Ciorii (județul Ialomița):
- Ionuț Fătu (independent) – 49,50 %
- Alexandru-Constantin Roșu (SOS) – 31,67%
- Florin Apostol (AUR) – 11,72%
- Mihaela-Elena Stan (independent) – 7,11%
Comuna Vânători (județul Iași):
- Bogdan-Constantin Lupu (PSD) – 57,12%
- Vasile Asoltanei (PNL) – 40,3%
- Gheorghiță Dumitru (POT) – 2,2%
- Maria Neder (AUR) – 0,37%
Comuna Poienile de sub Munte (județul Maramureș):
- Simion Țofei (PSD) – 48,36 %
- Ioan Holdiș (PNL) – 37,29 %
- Ioan Pisten (AUR) – 14,36 %
Comuna Șieu (județul Maramureș):
- Ioana Rus (PSD) – 53,58%
- Irina-Adriana-Gabriela Iusco (independent) – 35,23%
- Petru Moiș-Stoica (PNL) – 10,58%
- Toader Dunca (SOS) – 0,61%
Comuna Cârța (județul Sibiu):
- Eduard-Andrei Manițiu (PNL) – 66,19%
- Cristin Magheru (PSD) – 33,81%
PSD, înfluență rurală solidă
Datele oferite de alegeri nu reflectă doar câștiguri izolate, ci și o înrădăcinare durabilă a PSD în zonele rurale. Într-un cadru politic marcat de incertitudine și în contextul alegerilor legislative viitoare, acest avantaj al zonelor rurale reprezintă un atu strategic. De asemenea, aceste rezultate arată capacitatea PSD de a mobiliza electoratul din localitățile mici, unde adesea prezența la urne este mai redusă.