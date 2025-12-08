Prima pagină » Politic » PSD, dominaţie clară în mediul rural la parţialele din 7 decembrie

După alegerile parțiale pentru primării și UAT-uri, Partidul Social Democrat (PSD) a demonstrat o prezență puternică în localitățile rurale, consolidându-și poziția în aceste regiuni. Alegerile de 7 decembrie 2025, parțiale și la nivel local, au înregistrat victorii decisive pentru PSD, în special în comunitățile mici.
Victor Dan Stephanovici
08 dec. 2025, 07:18, Politic

În orașul Găești, localizat în județul Dâmbovița, candidatul social-democrat Alexandru Iorga a obținut 67,40% dintre voturi, asigurându-și funcția de primar. În comuna Remetea (Bihor), Ionel Stelian Copil a depășit cu mare diferență opoziția, adunând 76,08% din sprijinul alegătorilor. Similar, în comuna Marga (Caraș-Severin), Nicolae Beg, sprijinit de PSD, a câștigat detașat cu 67,23% din voturi. Pe întreaga listă de 11 localități în care s-a votat, formațiunea de centru-stânga a obținut un scor fruntaș în majoritatea cazurilor.

Comuna Remetea (județul Bihor):

  1. Ionel Stelian Copil (PSD) – 76,08 %
  2. Dan Petru (PNL) – 23,92 %

Comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani):

  1. Andreea-Cristina Alecu-Gireadă (PSD) – 41,54 %
  2. Ionuț Cristian Sigartău (PNL) – 25,70 %
  3. Vasile Zmău (Partidul Oamenilor Tineri) – 12,59 %
  4. Ioan Purice (independent) – 10,46 %
  5. Florin-Daniel Buhă (Alianța pentru Unirea Românilor) – 5,97 %
  6. Vasile Onofrei (Partidul S.O.S. România) – 2,25 %
  7. Iulian Toșcuță (Uniunea Salvați România) – 1,50 %

Comuna Marga (județul Caraș-Severin):

  1. Nicolae Beg (PSD) – 67,23 %
  2. Ion-Florin Marcu (PNL) – 32,77%

Comuna Dobromir (județul Constanța):

  1. Visel Iusein (PSD) – 65,13%
  2. Paul Niculcea (PNL) – 33,36%
  3. Egevit Ali (AUR) – 0,85%
  4. Ion Constantin (USR) – 0,46%
  5. Sinan Osman (SOS) – 0,20%

Comuna Lumina (județul Constanța):

  1. Daniel-Emilian Mantea (PSD) – 43,51 %
  2. Alexandru Ionescu (PNL) – 40,92 %
  3. Alexandru-George Simion (AUR) – 13,18 %
  4. Monica-Mihaela Jianu (SOS) – 1,32 %
  5. Anișoara Floroaei (FAR) – 1,07 %

Orașul Găești (județul Dâmbovița):

  1. Alexandru Iorga (PSD) – 67,4%
  2. George-Raul Bidică (PNL) – 23,92%
  3. Ana-Maria Dragotă-Zamfir (AUR) – 5,29%
  4. George Ghenu (independent) – 3,39%

Comuna Sopot (județul Dolj):

  1. Costinel Busduceanu (PSD) – 77,27%
  2. Florin-Marin Tănase (PNL) – 15,33%
  3. Cătălin-Ștefăniță Gogoașe (AUR) – 6,13%
  4. Ion Păsărică (PNȚCD MM) – 1,06%
  5. Nicolae Băluță (SOS) – 0,21%

Comuna Valea Ciorii (județul Ialomița):

  1. Ionuț Fătu (independent) – 49,50 %
  2. Alexandru-Constantin Roșu (SOS) – 31,67%
  3. Florin Apostol (AUR) – 11,72%
  4. Mihaela-Elena Stan (independent) – 7,11%

Comuna Vânători (județul Iași):

  1. Bogdan-Constantin Lupu (PSD) – 57,12%
  2. Vasile Asoltanei (PNL) – 40,3%
  3. Gheorghiță Dumitru (POT) – 2,2%
  4. Maria Neder (AUR) – 0,37%

Comuna Poienile de sub Munte (județul Maramureș):

  1. Simion Țofei (PSD) – 48,36 %
  2. Ioan Holdiș (PNL) – 37,29 %
  3. Ioan Pisten (AUR) – 14,36 %

Comuna Șieu (județul Maramureș):

  1. Ioana Rus (PSD) – 53,58%
  2. Irina-Adriana-Gabriela Iusco (independent) – 35,23%
  3. Petru Moiș-Stoica (PNL) – 10,58%
  4. Toader Dunca (SOS) – 0,61%

Comuna Cârța (județul Sibiu):

  1. Eduard-Andrei Manițiu (PNL) – 66,19%
  2. Cristin Magheru (PSD) – 33,81%

PSD, înfluență rurală solidă

Datele oferite de alegeri nu reflectă doar câștiguri izolate, ci și o înrădăcinare durabilă a PSD în zonele rurale. Într-un cadru politic marcat de incertitudine și în contextul alegerilor legislative viitoare, acest avantaj al zonelor rurale reprezintă un atu strategic. De asemenea, aceste rezultate arată capacitatea PSD de a mobiliza electoratul din localitățile mici, unde adesea prezența la urne este mai redusă.

