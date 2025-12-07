Prima pagină » Știrile zilei » Stelian Bujduveanu, mesaj după votul la alegerile parțiale: Votul meu pentru continuitate și responsabilitate

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce a viotat în cadrul scrutinului de duminică. Acesta a subliniat că municipiul are nevoie de stabilitate, responsabilitate și continuitate în administrație.
07 dec. 2025, 15:19, Politic

Știu în ce punct se află Bucureștiul și ce are nevoie pentru a rămâne în mișcare. Tocmai de aceea votul meu a fost unul clar: pentru continuitate și responsabilitate”, a transmis Bujduveanu, duminică, pe Facebook. 

„Administrația este o probă de anduranță – ca un maraton urban, în care contează ritmul constant, experiența și capacitatea de a duce proiectele la capăt”, a continuat edilul interimar. 

Acesta și-a exprimat și opinia privind modul de alegere al primarului, subliniind: „La Primărie alegi competențe și caracter. Bucureștiul are nevoie de stabilitate, de oameni care construiesc în timp, nu de experimente sau schimbări bruște”. 

Bujduveanu a subliniat că votul său este „pentru bucureșteni și pentru un oraș care își păstrează direcția: serios, european, orientat spre rezultate”. 

Stelian Bujduveanu a asigurat interimatul la conducerea Primăriei Municipiului București de la finalul lunii mai, după ce fostul primar, Nicușor Dan, a fost învestit în funcția de președinte al României.  

