Stelian Bujduveanu, mesaj după votul la alegerile parțiale: Votul meu pentru continuitate și responsabilitate

„Știu în ce punct se află Bucureștiul și ce are nevoie pentru a rămâne în mișcare. Tocmai de aceea votul meu a fost unul clar: pentru continuitate și responsabilitate”, a transmis Bujduveanu, duminică, pe Facebook.

„Administrația este o probă de anduranță – ca un maraton urban, în care contează ritmul constant, experiența și capacitatea de a duce proiectele la capăt”, a continuat edilul interimar.

Acesta și-a exprimat și opinia privind modul de alegere al primarului, subliniind: „La Primărie alegi competențe și caracter. Bucureștiul are nevoie de stabilitate, de oameni care construiesc în timp, nu de experimente sau schimbări bruște”.

Bujduveanu a subliniat că votul său este „pentru bucureșteni și pentru un oraș care își păstrează direcția: serios, european, orientat spre rezultate”.

Stelian Bujduveanu a asigurat interimatul la conducerea Primăriei Municipiului București de la finalul lunii mai, după ce fostul primar, Nicușor Dan, a fost învestit în funcția de președinte al României.