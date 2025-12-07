Prima pagină » Politic » Candidatul AUR la CJ Buzău: Lucrurile se pot schimba cu adevărat

Candidatul AUR la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, Ștefăniță Avrămescu, spune că lucrurile se pot schimba cu adevărat în urma votului de duminică.
„Astăzi am votat pentru Buzău. Am votat cu speranță, am votat cu încredere că lucrurile se pot schimba cu adevărat în Buzău”, a spus Avramescu, după ce și-a exprimat votul.

Candidatul AUR a mai spus că „este dreptul fiecăruia de a ieși la vot, de a ne exprima opțiunea și de a vota cu încredere, fără niciun fel de frică, fără niciun fel de constrângeri”.

„Astăzi Buzăul are o mare șansă, aceea de a da semnalul schimbării. Depinde de fiecare buzoian, depinde de fiecare dintre noi să mergem la vot și să ne exprimăm intenția de vot. Doar așa putem face cu adevărat schimbarea la noi acasă”, a mai spus Ștefăniță Avrămescu.

Alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău au loc duminică, 7 decembrie 2025, după ce Lucian Romașcanu a devenit membru al Curții Europene de Conturi la 1 iulie 2024.

