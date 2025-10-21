Alegerile pentru Primăria Capitalei au o dată oficială! Cine sunt candidații și ce arată sondajele

Liderii partidelor din coaliția de guvernare au decis ca alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei să se desfășoare pe 7 decembrie, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice.

Potrivit acestora, au existat două variante de calendar electoral: 30 noiembrie și 7 decembrie. Prima dată a fost respinsă, deoarece ar fi coincis cu sărbătoarea Sfântului Andrei, zi nelucrătoare, astfel că liderii au optat pentru cea de-a doua variantă.

Tot în cadrul discuțiilor, partidele din coaliție au convenit ca fiecare formațiune să își desemneze un candidat propriu pentru funcția de primar general.

În prezent, printre numele vehiculate pentru această poziție se numără Gabriela Firea sau Daniel Băluță din partea PSD, Stelian Bujduveanu sau Ciprian Ciucu din partea PNL, precum și Cătălin Drulă din partea USR. Pe lista potențialilor candidați se mai regăsesc Makaveli, Ana Ciceală și Liviu Negoiță.

Atât din partea PSD, cât și din partea PNL va fi un singur candidat care să reprezinte partidele în cursa pentru funcția de primar general al Bucureștiului.

Posibili candidați la Primăria Capitalei

Din partea PSD

Gabriela Firea, europarlamentar PSD și fost primar general al Capitalei între 2016 și 2020, nu a exclus o nouă candidatură, deși a pierdut în fața lui Nicuşor Dan atât în 2020, cât și în 2024.

Daniel Băluță este primar al Sectorului 4 din București din iunie 2016 și prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat (PSD). Potrivit ultimului sondaj publicat duminică, 19 octombrie, de CURS, el este pe primul loc în fruntea preferințele alegătorilor din București.

Din partea PNL

Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, este luat în calcul de PNL pentru o posibilă candidatură. El a declarat recent că așteaptă stabilirea oficială a datei alegerilor pentru a face un anunț.

O altă variantă pentru liberali este Stelian Bujduveanu, fost viceprimar al Capitalei și actual primar interimar, care deține deja experiență administrativă în funcție.

Din partea USR

Din partea USR, Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și fost președinte al partidului, a anunțat că va candida. El a declarat că speră să beneficieze de sprijinul coaliției de guvernare și se bucură deja de susținerea președintelui României, Nicuşor Dan.

Alți candidați pentru Primăria Capitalei

Pe lângă numele mari vehiculate din partea partidelor centrale, lista este completată și de alte nume care și-au arătat intenția de a lua parte la cursa pentru Primăria Bucureștiului.

Ana Ciceală, de exemplu, este fost consilier general al Municipiului București, și a confirmat deja că va candida, fiind susținută de formațiunile SENS și URS.

Liderul PUSL București, Liviu Negoiță, și-a anunțat și el candidatura la funcția de primar general al Capitalei, declarând că Bucureștiul a devenit „un oraș părăsit”. El este fostul primar al Sectorului 3 din București și a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București.

Alexandru Zidaru, influencerul cunoscut sub pseudonimul Makaveli, care a promovat campania lui Călin Georgescu în 2024, și-a exprimat intenția de a candida la Primăria Capitalei. El a fost implicat în promovarea lui Georgescu pe platforma TikTok și este menționat în documentul SRI desecretizat după ședința CSAT.

Ce arată sondajele despre șansele candidaților la Primărie

Lupta în sondaje pentru Primăria Capitalei este, conform ultimelor statistici, foarte strânsă, între doi candidați aflați pe locurile doi și trei.

Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, se află pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cu un procent de 25%, potrivit ultimul sondaj CURS publicat duminică, 19 octombrie.

Imediat după el în sondaj, se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare dintre cei doi fiind acreditat cu 18%

Sondajul mai include și alte nume, printre care Anca Alexandrescu (independentă), cu 10%, și Cristian Popescu Piedone (PNRR), cu 9%. Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și Mihai Enache (AUR) ar obține câte 5% din voturi.

Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS) sunt cotați cu 3%, în timp ce alți candidați ar avea un total de aproximativ 4% din opțiunile electoratului bucureștean.