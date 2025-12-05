Ministrul german al Apărării vine săptămâna viitoare în România, la Baza Mihail Kogălniceanu

Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, se va întâlni marți, 9 decembrie, cu secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din MApN, Sorin Dan Moldovan.

Întrevederea va avea loc în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit MApN, agenda întâlnirii cuprinde teme privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, proiectele comune ale celor două state și evoluțiile de securitate din regiune. La finalul întrevederii, cei doi oficiali vor susține declarații de presă.

Ministerul subliniază că vizita lui Boris Pistorius evidențiază angajamentul constant al Germaniei față de securitatea României și de consolidarea cooperării în cadrul NATO.

Germania participă în prezent la misiunea NATO de poliție aeriană întărită în România, cu avioane Eurofighter dislocate la Baza 57 Mihail Kogălniceanu.