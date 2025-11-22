Alertă la granița cu România: Avioane F-16 au decolat după ce Rusia a atacat cu drone zona Ismail | UPDATE: Trafic sistat la Isaccea

Două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol noaptea trecută.

UPDATE:

Conform ISU Tulcea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.

Mesajul transmis populației a avut caracter informativ și preventiv. Avertiza asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și îndemnând cetățenii să adopte măsuri de protecție și adăpostire, dacă situația ar fi impus acest lucru.

Având în vedere evoluția situației și prelungirea fazei de alarmă aeriană, a fost transmis un al doilea mesaj RO-Alert. Era valabil până la ora 3.20, pentru menținerea informării populației și asigurarea unui nivel corespunzător de protecție.

Nu au fost semnalate evenimente negative în județul Tulcea.

La dispeceratul ISU Tulcea a fost înregistrat un singur apel la numărul unic de urgență 112, prin care o persoană solicita informații suplimentare.

UPDATE:

Traficul prin PTF Isaccea este sistat temporar din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineană (PTF Orlovka).

Astfel, traficul pe ieşire este redirectionat către Galaţi Rutier.

Cele două bacuri care asigură traversarea de pe un mai pe altul al Dunării sunt ancorate pe malul românesc, anunță Garda de Coastă.

Știrea inițială:

La ora 01:33, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și a detectării de drone în zona Ismail, din Ucraina.

„Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România”, anunță MApN.

Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României. Cele două aeronave F-16 au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42.

Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol: Nivel ridicat de vigilență

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că menține în permanență un nivel ridicat de vigilență. Asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național.

„Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO”, au transmis reprezentanții MApN.