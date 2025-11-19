Două Eurofighter germane și două F-16 românești, ridicate de urgență după ce o dronă a intrat 8 km în spațiul aerian al României

UPDATE Forțele aeriene au avut autorizarea de angajare a țintei

Purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel, a declarat miercuri dimineața, într-o intervenție la Digi24, că forțele aeriene au avut autorizarea de a doborî drona.

„Au avut autorizare de angajare a țintei, dar și de data aceasta decizia a fost să nu fie doborâtă, pentru că semnalul a apărut intermitent și doar pe radar”, a precizat purtătorul de cuvânt al MApN.

Știrea inițială

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru a monitoriza situația aeriană la granița cu Ucraina, în contextul unor noi atacuri rusești în apropierea frontierei României.

La ora 00:20, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, după ce radarele au detectat pentru câteva minute semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 kilometri în spațiul aerian național, pe direcția Vâlcov – Periprava – Chilia Veche, unde semnalul s-a pierdut temporar.

Drona a reapărut intermitent timp de circa 12 minute, deplasându-se dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești (județul Galați), iar ulterior în zona Oancea, tot pe teritoriul Republicii Moldova. În această etapă, a fost emis un al doilea RO-Alert, pentru nordul județului Galați, la ora 00:59.

Avioane F-16 în ajutorul aeronavelor Eurofighter

Ca măsură suplimentară de protecție, încă două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență de la Baza 71 Câmpia Turzii.

Aeronavele Eurofighter au revenit la sol la ora 01:50, pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, iar F-16 românești au aterizat în jurul orei 02:30 la Câmpia Turzii.

Până în acest moment nu există informații despre un impact al dronei cu solul pe teritoriul României, însă echipe de specialiști sunt pregătite să înceapă căutările în zonele indicate de radare. Autoritățile monitorizează în continuare situația, în contextul intensificării atacurilor rusești în proximitatea frontierei.