Mai multe județe din România, rămase fără curent. Intervenții în opt județe pentru restabilirea energiei electrice

În urma condițiilor meteo extreme, de Cod Portocaliu, Cod Galben, dar și intensificări ale vântului și ninsori, mai multe județe din țară au rămas fără curent.

Potrivit comunicatului publicat, sâmbătă, de compania DEER, circa 80 de echipe din teren intervin pentru lucrările de restabilire a alimentării cu energie în județele Bihor, Cluj, Sălaj, Alba, Brașov, Harghita, Sibiu, dar și Prahova.

Potrivit reprezentanților companiei electrice, furnizarea cu energie electrică a fost afectată în 171 de localități, dar și comune din arealul companiei. De asemenea, 746 de posturi de transformare, dar și posturi de alimentare au rămas nealimentate.

„Asigurăm toți consumatorii că intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autorităților locale si județene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate”, se arată în comunicatul publicat, sâmbătă, de companie.

În cazul apariției unor pene de curent, clienții companiei pot apela Serviciul Call Center Distribuție al zonei în care se află. De asemenea, deranjamentele pot fi sesizate atât pe site-ul companiei, cât și prin aplicația ChatVolt. Tot pentru informarea utilizatorilor, DEER a pus la dispoziție și o hartă a întreruperilor electrice, care poate fi accesată pe site-ul companiei.