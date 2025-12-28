Prima pagină » Știrile zilei » Armata ucraineană a atacat cu drone o rafinărie din Rusia

Drone ucrainene au atacat, în noaptea de sâmbătă, spre duminică rafinăria de petrol din orașul Syzran din regiunea Samara, relatează The Kyiv Independent.
28 dec. 2025, 06:44, Știri externe

Potrivit informațiilor apărute pe rețelele de socializare, atacul ar fi avut loc în mai multe valuri, fiind lovită și o stație electrică din Syzran. Imaginile publicate online arată impactul direct asupra stației. Mai multe explozii au fost auzite pe parcursul nopții și locuitorii au raportat pene de curent.  

Rafinăria Syzran se află la aproximativ 700 de kilometri de graniță și este deținută de compania Rosneft. Unitatea atacată are o capacitate de producție cuprinsă între 7 și aproximativ 9 milioane de tone de petrol.

Rafinăria a mai fost vizată anterior de atacuri cu drone, în cadrul campaniei ucrainene împotriva infrastructurii petroliere ruse, iar un atac de la începutul lunii decembrie a forțat oprirea activității rafinăriei, potrivit Reuters.

Armata ucraineană a anunțat că atacul împotriva rafinăriei avea scopul reducerii potențialului militar și economic al Rusiei. 

Momentan, oficialii ruși nu au făcut anunțuri cu privire la atac. 

