Iată ce știm până acum despre dronele rusești detectate deasupra României și Republicii Moldova

Cum s-au desfășurat evenimentele

Dimineața, o dronă este detectată intrând în spațiul aerian românesc dinspre Ucraina, prin zona Periprava (județul Tulcea).

Ținta iese după câteva minute din spațiul aerian al României, în zona Chilia Veche, tot la granița cu Ucraina.

Se ridică două aeronave Eurofighter Typhoon ale partenerilor germani, de la baza de la Mihail Kogălnicianu, care obțin contact vizual cu drona, însă aceasta se află deja înapoi deasupra teritoriului ucrainean în momentul în care ar fi putut fi angajată.

Ulterior, în estul județului Galați reapare pe radare o țintă aeriană, fiind dispuse în zbor două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea. Purtătorul de cuvânt al MApN a explicat că, cel mai probabil, a fost o singură țintă aeriană, vizibilă în mai multe momente pe radare, inclusiv intermitent în județul Galați.

RO-ALERT în Galați, Tulcea și în premieră în Vrancea

Pe fondul detectării țintelor aeriene, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis mai multe mesaje RO-ALERT:

În județul Galați, autoritățile au transmis două mesaje RO-ALERT – unul pentru zona de est a județului, apoi unul pentru întreg județul.

Alertele au vizat „posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina” și riscul de cădere a unor fragmente din spațiul aerian.

În județul Vrancea, pentru prima dată, a fost emis un mesaj RO-ALERT legat de o posibilă dronă:

Mesajul a fost transmis pentru localitățile Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuțeni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești și Garoafa.

Această posibilă pătrundere este considerată cea mai importantă de la începutul războiului din Ucraina, în condițiile în care județul Vrancea nu are graniță directă cu Ucraina.

La Ora 10:00, alertele RO-ALERT sunt oprite în județele Tulcea, Galați și Vrancea, după ce drona urmărită nu a mai apărut pe radarele MApN, iar aeronavele militare au revenit la bazele aeriene Kogălniceanu și Borcea.



UPDATE 11:30 Ministrul Apărării: A fost găsită o dronă picată în Vaslui

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a precizat că a fost informat în urmă cu puțin timp că o dronă a fost găsită picată în județul Vaslui.

Mesajele ROALERT au conținut recomandări standard pentru astfel de situații:

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei departe de geamuri și pereți exteriori.”

Ce s-a întâmplat în Republica Moldova

În paralel, Republica Moldova a raportat, tot în această dimineață, pătrunderi ale unor drone rusești pe teritoriul său. Şase drone au fost detectate marţi dimineaţa deasupra Republicii Moldova, iar una a căzut peste o casă din Cuhureştii de Jos, anunţă Ministerul Apărării de la Chişinău.

O dronă rusească s-a prăbușit peste o casă în raionul Florești. Zona a fost evacuată, iar perimetrul a fost izolat de polițiști.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat și el că drone rusești au intrat atât în România, cât și în Republica Moldova în cursul atacurilor recente asupra infrastructurii ucrainene.

Atacuri intense cu drone lângă granița cu România

Atacurile cu drone ale Federației Ruse asupra infrastructurii din zona Ismail -Reni, la Dunăre, s-au intensificat în ultimele zile în apropierea frontierei cu România.

Luni, sistemele de monitorizare radar ale României au detectat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani, din cadrul serviciului de luptă de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate pentru monitorizarea situației aeriene.