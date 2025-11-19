Atac cu drone asupra orașului Harkov, bilanț de zeci de răniți

Dronele rusești au lovit zone rezidențiale din Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, în noapte de marți spre miercuri.

Autoritățile locale au raportat 32 de persoane rănite, printre care doi copii. Mai multe focare au apărut după impact, iar mulți locuitori au ieșit în grabă din locuințe.

Potrivit datelor inițiale, armata rusă a trimis 19 drone spre districtele Slobidskyi, Osnovianskyi și Nemyslianskyi, imediat după miezul nopții.

Guvernatorul regional, Oleh Syniehubov, a precizat că șase persoane se află în spital.

Orașul Harkov se află la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Rusia.

Oleh Syniehubov a transmis că echipele de intervenție au scos 48 de persoane din scara plină de fum a unei clădiri înalte. Printre ele se află trei copii. Cel puțin zece mașini, o casă apropiată, mai multe garaje, acoperișul unui birou și un supermarket au suferit pagube.