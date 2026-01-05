Un atac cu rachete în Harkov a afectat infrastructura energetică

Într-o postare publicată luni, după-amiază, pe Telegram, primarul Harkovului, Ihor Terekhov, a scris: „Inamicul a lansat cinci atacuri cu rachete asupra infrastructurii energetice din Harkov. Avem pagube foarte însemnate”, a scris oficialul din Harkov, citat de Ukrainska Pravda.

Potrivit sursei citate, infrastructura energetică ar putea fi consolidată, dar a suferit pagube însemnate.

„Este posibil să se consolideze protecția: beton, metal, adăposturi…Dar nicio structură din beton nu poate rezista la cinci rachete balistice”, a conchis edilul Harkovului.

În urma atacului, un bărbat de 58 de ani a fost rănit și dus la spital, potrivit datelor publicate de Oleh Syniehubov, șeful Administraței de Stat din regiunea Harkov.

Luni, la prânz, Forțele aeriene ale Armatei Ucrainei afirmau că apărarea aeriană operează în Harkov împotriva dronelor rusești.