Doi morți și trei răniți în urma unui atac cu drone asupra Kievului. Un centru medical, avariat

Un centru medical privat din districtul Obolonskii din Kiev a fost avariat în atac, iar cel puțin trei persoane au fost rănite, potrivit Serviciului de Urgență al Statului.

Aproximativ 70 de persoane se aflau în interiorul centrului medical în momentul atacului, scrie The Kyiv Independent.

Primii respondenți au fost chemați la fața locului, iar eforturile de evacuare erau în curs, potrivit lui Kirio Fesik, șeful administrației districtului Obolonskii.

În regiunea Kiev, cel puțin șapte case și o clădire rezidențială cu mai multe etaje au fost avariate, împreună cu garaje, mai multe mașini și depozite.

Orașul Slavutich, situat la aproximativ 140 de kilometri nord de Kiev, a suferit întreruperi de curent, a declarat guvernatorul regiunii Kiev, Mikola Kalashnik, adăugând că alimentarea cu apă și încălzirea centrală nu au fost afectate.

Între timp, au fost raportate explozii și în Cernihiv și Zaporojie.