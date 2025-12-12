O dronă a lovit un bloc de locuințe în orașul rus Tver. Șapte persoane au fost rănite

Cel puțin șapte persoane au fost rănite în noaptea de joi spre vineri în orașul Tver, după ce o dronă a explodat în apropierea unui bloc de locuințe, au transmis oficialii locali și canale de Telegram din zonă.

Deflagrația a avariat puternic etajele de la baza clădirii, iar imaginile publicate online arată fum dens ridicându-se deasupra cartierului și fațade distruse.

Canalul independent rus Astra a relatat că și clădirile din apropiere, precum și mai multe mașini parcate au suferit pagube în urma exploziei.

Potrivit guvernatorului interimar al regiunii, Vitali Korolev, toate persoanele rănite au fost transportate la spital, iar echipaje de intervenție, medici și salvatori acționează la fața locului.

Acesta a precizat că evacuarea locatarilor este în curs, iar autoritățile pregătesc adăposturi temporare pentru persoanele rămase fără locuință.

Ucraina nu a comentat incidentul, iar informațiile nu au putut fi verificate, notează Kyiv Independent.

Atacul survine pe fondul intensificării loviturilor aeriene rusești asupra Ucrainei și al creșterii numărului de atacuri cu drone lansate de Ucraina în interiorul Rusiei.