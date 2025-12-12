Surse Reuters: Washingtonul se pregătește să confişte mai multe petroliere în largul coastei Venezuelei

Mai multe surse au declarat, în exclusivitate pentru Reuters, că Washingtonul se pregătește să intercepteze mai multe nave care transportă petrol din Venezuela. Această intenție vine după ce în această săptămână, Statele Unite au confiscat un petrolier „foarte mare” în largul coastei Venezuelei.

Capturarea a fost prima interdicție a unui petrolier din Venezuela, care se află sub sancțiuni americane din 2019. Aceasta a avut loc în contextul în care SUA desfășoară o amplă operațiune militară în sudul Caraibelor, iar Donald Trump face presiuni pentru demiterea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, mai relevă sursa citată.

Potrivit surselor Reuters, care au vorbit sub protecția anonimatului, în următoarele săptămâni sunt așteptate noi intervenții directe din partea SUA. Acestea ar urma să vizeze navele care transportă petrol venezuelean și care ar fi putut transporta și petrol din alte țări vizate de sancțiunile americane, precum Iranul.

Ce spune purtătoarea de cuvânt a Casei Albe

Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat jurnaliștilor americani că nu va vorbi despre acțiunile viitoare, dar a afirmat că Statele Unite vor continua să pună în aplicare politicile de sancțiuni ale lui Trump.

„Nu vom sta cu mâinile în sân și nu vom privi cum navele sancționate navighează pe mări cu petrol de pe piața neagră, ale cărui venituri vor alimenta narcoterorismul regimurilor necinstite și ilegitime din întreaga lume”, a spus ea, potrivit Reuters.

Scopul confiscării navelor din Venezuela

O reducere sau oprire a exporturilor de petrol venezuelean, care reprezintă principala sursă de venituri pentru guvernul venezuelean, ar pune presiune pe finanțele țării.

De asemenea, o altă sursă citată de Reuters subliniază că scopul SUA privind confiscarea altor nave ar putea fi cel al înăspririi presiunii financiare asupra lui Maduro. Liderul Venezuelei critică faptul că întărirea prezenței militare a SUA are ca scop răsturnarea sa și preluarea controlului asupra resurselor petroliere ale țării.

În ultimele luni, tensiunile dintre SUA și Venezuela au crescut. Washingtonul a efectuat peste 20 de atacuri împotriva a ceea ce consideră a fi nave de transport de droguri în Caraibe și Pacific. În urma acestora, peste 80 de persoane și-au pierdut viața.