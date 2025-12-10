Statele Unite au confiscat un petrolier „foarte mare” în largul coastei Venezuelei

„Tocmai am confiscat un petrolier în largul coastei Venezuelei, un petrolier mare, foarte mare, cel mai mare confiscat vreodată”, a declarat președintele SUA. Nu a oferit niciun detaliu despre navă, proprietar sau destinație, potrivit Le Figaro.

Guvernul SUA își intensifică eforturile economice și militare pentru a-l înlătura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro. Donald Trump a sugerat într-un interviu recent acordat Politico că zilele lui Maduro sunt „numărate”.

Principala resursă a Venezuelei este petrolul brut, care este supus unui embargou. Acest lucru obligă țara să își vândă producția pe piața neagră la prețuri semnificativ mai mici, în principal către țările asiatice.