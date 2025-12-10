Prima pagină » Știri externe » Statele Unite au confiscat un petrolier „foarte mare” în largul coastei Venezuelei

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că Statele Unite au confiscat un petrolier „foarte mare” în largul coastei Venezuelei, fapt ce escaladează și mai mult tensiunile cu Caracas.
10 dec. 2025, 23:19, Știri externe

„Tocmai am confiscat un petrolier în largul coastei Venezuelei, un petrolier mare, foarte mare, cel mai mare confiscat vreodată”, a declarat președintele SUA. Nu a oferit niciun detaliu despre navă, proprietar sau destinație, potrivit Le Figaro.

Guvernul SUA își intensifică eforturile economice și militare pentru a-l înlătura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro. Donald Trump a sugerat într-un interviu recent acordat Politico că zilele lui Maduro sunt „numărate”.

Principala resursă a Venezuelei este petrolul brut, care este supus unui embargou. Acest lucru obligă țara să își vândă producția pe piața neagră la prețuri semnificativ mai mici, în principal către țările asiatice.

