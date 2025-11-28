Explozii la bordul a două petroliere în largul Mării Negre

Autoritățile turce susțin că nu au detectat încă nicio poluare. „Petrolierul Kairos, gol și în drum spre portul rusesc Novorossiisk, a luat foc la 28 de mile marine în largul coastei noastre, din cauze externe. Toți cei 25 de membri ai echipajului sunt teferi și nevătămați ”, a declarat Direcția Generală pentru Afaceri Maritime (DGM) din Turcia, potrivit Le Figaro.

Un al doilea petrolier, Virat, „a raportat că a fost lovit la aproximativ 35 de mile marine distanță ”, a anunțat, de asemenea, DGM, fără a specifica natura impactului. Întrebat în direct de postul de televiziune privat NTV despre termenul „cauze externe ”, ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, a ridicat posibilitatea existenței unor mine, rachete sau drone. „O cauză externă înseamnă că nava a fost lovită de o mină, o rachetă sau un proiectil similar, sau de o dronă, sau de un vehicul subacvatic fără pilot. Acestea sunt primele lucruri care îmi vin în minte”, a spus el.

Ambele petroliere erau goale

„Echipele Pazei de Coastă au ajuns la a doua navă și intervin în prezent. Douăzeci de persoane se află la bord. Sănătatea și siguranța lor nu sunt compromise și nu există niciun incendiu la bord”, a declarat el. Potrivit ministrului, ambele nave erau goale: „Până acum nu a fost detectată nicio poluare, dar monitorizăm incendiul”, a spus el, adăugând că Kairos, care este în flăcări, „transportă propriul combustibil ”. Incendiul de pe Kairos a izbucnit în jurul orei 18:00, ora locală (15:00 GMT), potrivit guvernatorului din Kocaeli, Ilhami Aktas, intervievat de NTV.

Numeroase mine plutitoare au fost localizate și distruse în Marea Neagră de la începutul conflictului din Ucraina. Aceste muniții, utilizate de părțile beligerante pentru a-și proteja coastele, au plutit în derivă în ultimii ani, în special din cauza furtunilor. Confruntate cu acest pericol, Turcia, Bulgaria și România, trei state membre NATO riverane Mării Negre, au înființat în 2024 un grup de contramăsuri navale împotriva minelor (MCM Marea Neagră).