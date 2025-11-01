Retragerea trupelor americane din România. Veteranii SUA avertizează că decizia slăbește flancul estic al NATO

Potrivit publicației Kyiv Post, măsura prevede retragerea Brigăzii 2 de Infanterie, staționată în România din 2022, fără înlocuirea acesteia. Pentagonul a justificat mutarea drept o „ajustare strategică” menită să elibereze resurse pentru zona Indo-Pacific, însă numeroși foști militari americani avertizează că momentul ales este extrem de nepotrivit, în contextul intensificării agresiunii ruse în regiunea Mării Negre.

Jeremy Hunt, fost ofițer de informații al armatei SUA și actual lider al organizației Veterans On Duty, a declarat că retragerea trupelor americane din România trimite un semnal greșit Moscovei.

„Este un element esențial al descurajării lui Putin, iar momentul nu putea fi mai prost. Când ne retragem, îi dăm spațiu de manevră”, a afirmat Hunt pentru Kyiv Post.

Veteranii avertizează că decizia riscă să provoace îngrijorare printre aliații de pe flancul estic, precum România, Polonia și Estonia, care se confruntă deja cu incursiuni tot mai frecvente ale dronelor și avioanelor rusești.

„Leadershipul american înseamnă prezență. Absența noastră ridică întrebări despre soliditatea angajamentului față de articolul 5 al NATO”, a subliniat Hunt.

Oficiali americani au precizat că trupele din Polonia și statele baltice nu vor fi afectate, dar surse europene au semnalat posibile reduceri similare în Bulgaria, Ungaria și Slovacia până la sfârșitul anului.