România, informată de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane | Budapesta ne poartă de grijă: ”Va pierde România protecția americană?” | Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa. | Reacții și din opoziție. Simion: V-am spus

UPDATE: Ce a scris presa din Ungaria despre decizia lui Trump: ”România are probleme!”

România are probleme: soldații americani părăsesc bazele, a titrat publicația Maghiar Nemzet.

„Statele Unite au notificat România că își reduc contingentul militar de pe continent. Unele unități staționate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) din România s-ar putea întoarce, în timp ce aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în țară pentru a proteja flancul estic al NATO.

Va pierde România protecția americană? (…) (CITEȘTE AICI REACȚIA PRESEI DE LA BUDAPESTA!)”

Prima reacție publică a diplomației americane în urma deciziei de redimensionare a trupelor

Emisarul SUA la sediul central al Alianței de la Bruxelles a publicat un mesaj cu privire la parteneriatul cu România, miercuri, la câteva ore după ce Ministerul Apărării Naționale transmis că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

„În întreaga NATO, aliații precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. În cei peste 20 de ani de când este aliat NATO, România a colaborat constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele noastre comune de apărare. Acest parteneriat rămâne mai puternic ca niciodată. Statele Unite își mențin angajamentul față de România – ca aliat NATO de încredere, partener strategic vital și forță motrice pentru securitatea în Europa. Prezența noastră puternică și angajamentul nostru de durată față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul pentru Eastern Sentry”, a transmis Matthew Whitaker, într-o poastare pe X.

Departamentul de Război al SUA: reducerea militarilor în Europa nu înseamnă retragerea SUA

Instituția americană subliniază că reducerea trupelor NATO în Europa reprezintă un semn pozitiv al „creșterii responsabilității europene” în raport cu propriile capacități de apărare.

„Ca parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de a asigura o postură echilibrată a forțelor militare americane, Echipa de Luptă a Brigăzii a 2-a de Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se va redistribui conform programului în unitatea sa de origine din Kentucky, fără înlocuire.

Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau un semnal al unui angajament redus față de NATO și Articolul 5. Mai degrabă, acesta este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a posturii forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa”, a precizat Departamentul de Război al SUA.

Totodată, Statele Unite și-au reafirmat angajamentul de a apăra aliații NATO din Teatru European de Operațiuni.

„SUA menține o prezență robustă în întregul Teatru European de Operațiuni și își menține capacitatea de a desfășura forțe și capabilități pentru a îndeplini obiectivele din Teatru și a sprijini prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a-și apăra aliații NATO”, a conchis Departamentul de Război al SUA.

UPDATE Moşteanu, întrebat dacă retragerea SUA e un regres: Aş fi vrut să nu fie aşa

Întrebat dacă vor veni în perioada următoare militari din alte ţări aliate în România, ministrul Apărării a spus: „Suntem în legătură cu toţi aliaţii, toţi partenerii noştri. Vom vedea în perioada următoare dacă vor veni mai mulţi. E important să fie şi mai mulţi militari, şi mai multe capabilităţi. Dar cel mai important este să pregătim în continuare şi să investim în Armata României”.

Ministrul spune că a fost informat luni despre retragerea parţială a trupelor americane din România.

El afirmă că singura modificare va fi la Baza de la Mihail Kogălniceanu.

„Efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotaţională, venea, pleca, nu o să mai stea aici. Chiar nici în acest moment nu este aici. De aproximativ o lună de zile au plecat la… Aproximativ 1.200-1.500 erau”, a mai spus Ionuţ Moşteanu.

Întrebat dacă i se pare un regres reatragerea parţială a trupelor americane, Moşteanu a spus: „Aş fi vrut să nu fie aşa. Însă, din nou spun, fiecare ţară… Cămaşa e întotdeauna mai aproape de corp decât haina. Fiecare ţară îşi stabileşte propria strategie. Aliaţii americani au anunţat de la începutul anului că se vor uita mai atent către Indo-Pacific. Ţinând cont că Europa în ultimii ani a înţeles acest semnal de alarmă venit odată cu izbunirea războiului din Ucraina şi a început să investească mai mult în propriile armate şi în zăstrarea propriilor armate, cum ar veni şi simplu spus, Europa a decis să-şi ia soarta apărării în propriile mâini. Este un lucru predictibil pe care îl aşteptam cu toţii”.

UPDATE 11:00 Reacții și din opoziție. Simion: V-am spus

Liderul AUR, George Simion, leagă anunțul MApN privind redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO de o deteriorare a relației cu Washingtonul și susține că formațiunea sa este „singura” capabilă să o „deblocheze”

„Eu v-am spus în momentul scoaterii din VisaWaiver că următorul pas e retragerea trupelor. Poate în al 12-lea ceas se aude: suntem singurii care pot debloca relația cu SUA. Nici Grindeanu ospătarul nici cei care îl înjurau pe Trump NU POT!”, a scris Simion pe Facebook.

UPDATE 10:30 Declarațiile Ministrului Apărării despre retragere unor trupe americane

Moșteanu: SUA se vor uita mai mult către Indo-Pacific.

Moștenu: Avem aliați buni, solizi, ne apărăm împreună cu dânșii, însă fiecare stat își ajustează prioritățile strategice din când în când

Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa, însă cămașa este întotdeauna mai aproape de corp decât haina, și fiecare țară își stabilește propria strategie. Trebuie să investim în Armata Română.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, face declarații în acest moment pe tema anunțului retragerii militarilor americani din România, făcut de administrația Trump recent. Ministrul spune că în România vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați.

„România și aliații au fost informați de decizia SUA privind redimensionarea trupelor începând de luni, marți, am fost informați la nivel oficial. Această reevaluare a posturii face parte dintr-o strategie mai largă a SUA. Propunerea e în Congres, mesajele au fost trimise de-a lungul ultimelor luni public, chiar și cum două săptămâni la nivelul NATO, în momentul în care am avut întâlnirea la Bruxelles.

Pete Hegseth a transmis că acum că și-au consolidat europenii poziția și au agreat că vor da mai multă atenție propriei apărării, SUA se vor uita mai mult spre Indo-Pacific. Nu se vorbește de retragerea forțelor americane ci de sistarea rotirii unei brigăzi cu elemente în mai multe state NATO.

Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, spune ministrul Moșteanu.

Potrivit informațiilor Mediafax, militarii care vor fi retrași din România ar face parte din trupele care, în acest moment, sunt în Germania și urmau să vină în țara noastră prin așa-numita rotație a trupelor din Estul Europei.

„Prezenţa aliaţilor este în continuare consistentă în România — fie că vorbim de Statele Unite, care rămân aici cu aproximativ o mie de militari, fie de ceilalţi parteneri NATO: Franţa, Belgia, Spania, Luxemburg, Portugalia, Polonia sau Macedonia de Nord, care rămân alături de noi. Avem exerciţii militare în derulare, iar România este şi va rămâne o ţară sigură”, a declarat Moşteanu.

Ministrul a subliniat că principala forţă de apărare a ţării este şi rămâne Armata Română

„Când vorbim despre sute sau mii de soldaţi străini, trebuie să ne uităm la zecile de mii de soldaţi români care ne protejează zilnic. Echipamentele moderne continuă să vină, iar contractele de înzestrare — care ar fi trebuit să se întâmple de mult — se desfăşoară acum”, adaugă Moşteanu.

Declaraţiile ministrului vin în contextul anunţului privind redimensionarea prezenţei militare americane la baza Mihail Kogălniceanu.

România şi Aliaţii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, transmitea miercuri dimineaţă Ministerul Apărării Naţionale, care anunţa că aproximativ o mie de soldaţi americani vor rămâne în România.

UPDATE 10:20: Apar și primele reacții

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a calificat drept „un semnal de alarmă” decizia SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România. (CITEȘTE AICI ÎNTREAGA DECLARAȚIE!)

ȘTIREA INIȚIALĂ: Ministerul Apărării Naţionale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părţi a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forţelor militare ale SUA.

Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotaţiile în Europa se menţionează şi forţe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Decizia era aşteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american, transmite MApN.

Conform ministerului, redimensionarea forţelor SUA reprezintă un efect al noilor priorităţi ale administraţiei prezidenţiale, anunţate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere şi faptul că NATO şi-a consolidat prezenţa şi activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să îşi ajusteze postura militară în regiune.

„Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deţinea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în continuare pe teritoriul naţional, contribuind la descurajarea oricăror ameninţări şi reprezentând în continuare o garanţie a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Informație inițială venită pe surse

Informația cu privire la retragerea unor trupe americane din România a fost publicată initțial de Kiev Independent, care a citat surse americane și europene. Ulterior în acestă dimineațp MApN a decis să emită un comunicat în care să confirme retragerea parțială.

Administraţia Trump este pregătită să retragă mii de soldaţi americani din România, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorare în flancul estic al Europei şi a subliniat o schimbare strategică în priorităţile militare globale ale Washingtonului, au declarat surse pentru Kyiv Post.

Statele Unite intenţionează să retragă mii de soldaţi din România, într-o decizie strategică ce marchează o schimbare majoră a priorităţilor militare americane. Administraţia Trump a notificat deja aliaţii occidentali despre planurile de reducere a trupelor americane dislocate în România, un anunţ oficial fiind aşteptat în zilele următoare.

Un batalion în armata SUA variază între câteva sute şi aproximativ 1000 de militari.

În prezent, în România se află în jur de 2000 de soldaţi americani, majoritatea dislocaţi la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde se află peste 1500 de militari.