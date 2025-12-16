România și Statele Unite consolidează Parteneriatul Strategic la cea de-a zecea rundă a Dialogului Strategic

Reuniunea a inclus sesiuni dedicate cooperării în domeniul securității și apărării, eforturilor comune pentru sprijinirea Ucrainei și consolidării stabilității în regiunea Mării Negre. Oficialii români și americani au discutat despre competiția strategică internațională, securitatea economică și cooperarea în cercetare, subliniind importanța coproducției în industria de apărare și a securității frontierelor.

Dialogul Strategic România–Statele Unite a consolidat rezultatele întâlnirilor recente la nivel înalt, inclusiv consultările dintre ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, precum și reuniunile dedicate cooperării energetice și apărării desfășurate la Washington, Atena și București.

Dialogul Strategic România–Statele Unite și angajamentul față de NATO

Ambele părți și-au reafirmat sprijinul ferm pentru NATO, considerată piatra de temelie a apărării colective. În cadrul Dialogului Strategic România–Statele Unite, a fost reiterat angajamentul Alianței ca statele membre să investească până la cinci procente din PIB în apărare.

Statele Unite au apreciat eforturile României în respectarea angajamentelor financiare și rolul său de lider regional în zona Mării Negre.

Cooperare energetică și securitate regională

Un capitol esențial al discuțiilor a vizat securitatea energetică. Delegațiile au evidențiat rolul României ca hub energetic regional și au trecut în revistă proiecte strategice precum construirea Reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, implementarea tehnologiei nucleare SMR și dezvoltarea resurselor de gaze naturale din Marea Neagră, în parteneriat cu companii americane.

De asemenea, a fost analizat potențialul Coridorului Vertical pentru diversificarea surselor de gaze ale Europei Centrale și de Est.

Dimensiunea educațională și de securitate internă

România și Statele Unite vor continua schimburile educaționale, culturale și profesionale. Partea americană a salutat sprijinul financiar al României pentru programul FLEX, subliniind importanța relațiilor interumane pentru protejarea libertăților fundamentale și buna guvernanță.

Totodată, cooperarea în aplicarea legii și securitatea frontierelor rămân priorități comune în combaterea crimei organizate, migrației ilegale, terorismului și amenințărilor cibernetice.