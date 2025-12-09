Nicușor Dan după întâlnirea cu Emmanuel Macron: Vrem ca investițiile pe care programul SAFE le aduce să se transforme în niște investiții permanente

„Am vorbit de industria de apărare, de contextul SAFE și aici, după cum știți, avem deja o investiție în franceze în industria românească de apărare”, a declarat președintele Dan, marți, după întâlnire.

Despre investițiile făcute în apărare, Dan a spus: „Ce vreau să transmit este că noi suntem deja la a treia etapă. Am avut o etapă în care cumpăram și nu ceream nimic, după care am avut o etapă în care cumpăram și puneam condiția ca lucrurile să se întâmple în România, o parte din producție să se întâmple în România, dar imediat ce respectiva comandă se termina, investiția din România nu mai era actuală”.

Șeful statului a explicat ce schimbări ar putea aduce programul SAFE, anume investițiile făcute pentru producția de apărare să nu mai fie temporare, ci permanente: „Crem ca investițiile pe care programul SAFE le aduce în industria noastră de apărare să se transforme în niște investiții permanente, care nu doar să reușească să satisfacă comenzile armatei române și chiar să fie un companii care în aceeași perioadă să exporte și în altă parte și să fie viabile și după ce comanda pe care România o face se întrerupe”.

Cu aceasta ocazie, președintele a și felicitat echipele care au lucrat la structura programului SAFE.