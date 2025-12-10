Polonia ia în calcul transferarea unor avioane MiG-29 către Ucraina în schimbul tehnologiei de drone

„În scurt timp, avioanele MiG-29 nu vor mai servi în cadrul Forțelor Aeriene Poloneze din cauza ciclului operațional epuizat. Suntem în negocieri cu partea ucraineană privind transferul avioanelor MiG-29, dar discutăm și despre transferul de tehnologii către Polonia, cum ar fi dronele. Această solidaritate trebuie să fie reciprocă”, a declarat, miercuri, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul Apărării de la Varșovia, citat de Reuters.

Statul Major al Armatei Poloneze a confirmat marți seară că potențialul transfer este legat de lipsa perspectivelor de modernizare pentru aeronavele respective, iar printr-un comunicat, instituția a subliniat că măsura ar reprezenta un element al politicii aliate de sprijinire a Ucrainei și de consolidare a securității flancului estic al NATO.

În cazul retragerii aeronavelor MiG-29, sarcinile exercitate de acestea vor fi preluate de avioanele F-16 și FA-50.

Potrivit Kyiv Post, de la începerea războiului, în februarie 2022, Ucraina și-a extins rapid industria internă de armament, producând mii de dorne lunar și dezvoltând și propriile sisteme de atac la mare distanță.