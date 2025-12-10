María Corina Machado nu va ridica personal Premiul Nobel pentru Pace. Cine o va face în numele său

Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel, a declarat pentru postul național de televiziune din Norvegia că Machado nu va fi prezentă pe scena Primăriei din Oslo la ora 13:00, când va începe ceremonia, scrie The New York Times.

„Ea trăiește pur și simplu sub amenințarea cu moartea din partea regimului. Această amenințare se aplică și atunci când se află în afara țării, atât din partea regimului, cât și din partea prietenilor regimului din întreaga lume”, a declarat directorul Institutului Norvegian, menționând faptul că Machado nu se află în cursul zilei de miercuri în Norvegia.

Potrivit El Pais, premiul va fi ridicat, în numele său, de către fiica sa, Ana Corina Sosa. Premiul constă într-o medalie și o diplomă.

După ce Comitetul Nobel norvegian prezintă motivele acordării premiului în cadrul ceremoniei, este obișnuit ca laureatul sau cineva în numele său, dacă este cazul, să țină un discurs, cunoscut în mod tradițional sub numele de prelegerea Nobel.

Machado, lidera de facto al opoziției din Venezuela se ascunde de la alegerile de anul trecut din Venezuela. Ea a fost desemnată câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025 pentru contribuțiile sale la promovarea democrației în Venezuela.

În luna noiembrie, procurorul general al Venezuelei a declarat pentru AFP că María Corina Machado va fi considerată „fugară” dacă va părăsi țara și va merge în Norvegia pentru a-și ridica Premiul Nobel pentru Pace.