Procurorul general al Venezuelei: María Corina Machado va fi considerată „fugară” dacă părăseşte țara pentru a ridica Premiul Nobel pentru Pace

Procurorul general al Venezuelei, Tarik William Saab, a declarat agenției de știri AFP că María Corina Machado a fost acuzată de „acte de conspirație, incitare la ură și terorism”. În cazul în care aceasta va părăsi Venezuela pentru a merge să-și ridice Premiul Nobel pentru Pace, ea va fi considerată „fugară”, scrie BBC.

María Corina Machado a fost desemnată în octombrie ca laureată a Premiului Nobel pentru Pace, fiind lăudată pentru eforturile sale în direcția unei „tranziții pașnice de la dictatură la democrație”.

Critic vocal al regimului președintelui Maduro

Ea este un critic vocal al regimului lui Nicolas Maduro și a chemat venezuelenii să se unească pentru a-l destitui. Criticile sale vin în completarea pozițiilor mai multor țări, care consideră că guvernarea lui Maduro este ilegitimă.

În momentul în care a fost anunțat câștigătorul premiului la Institutul Nobel din Oslo, Norvegia, Comitetul Nobel a salutat-o pe Machado ca fiind „unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil din America Latină din ultima perioadă”.

Președintele Comitetului Nobel, Jørgen Watne Frydnes, a spus, la momentul respectiv, că speră ca Machado să poată participa la ceremonia de decernare a premiului la Oslo, recunoscând situația gravă de securitate cu care se confrunta aceasta.

Printre liderii care au felicitat-o la momentul respectiv pentru Premiul Nobel pentru Pace s-a numărat și președintele SUA, Donald Trump, care era și el candidat la premiu și ale cărui relații cu guvernul Maduro au devenit din ce în ce mai tensionate în ultima perioadă.