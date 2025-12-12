Evadarea Mariei Corina Machado din Venezuela. Cum a scăpat lidera opoziției de forțele lui Maduro și a ajuns în Norvegia

Machado, vizată de autoritățile loiale președintelui Nicolas Maduro, încerca să ajungă în Norvegia pentru ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace.

Potrivit unei surse citate de Wall Street Journal, operațiunea a fost pregătită timp de două luni și coordonată cu o rețea internă care a mai ajutat și alte persoane să fugă din Venezuela. Disimulată cu o perucă și însoțită de două persoane, Machado a reușit să scape de fiecare dată de verificările armatei, ajungând în final într-un sat de pescari de pe coastă, unde s-a odihnit înaintea traversării Mării Caraibilor.

Rolul armatei SUA

Pentru a evita un potențial atac, grupul care o însoțea a informat armata Statelor Unite despre traseu și identitatea celor aflați în barcă. În ultimele luni, SUA bombardaseră peste 20 de ambarcațiuni similare, suspectate de trafic de droguri. Machado a declarat ulterior, la Oslo, că sprijinul american a fost esențial pentru reușita operațiunii, iar politicile administrației Trump au contribuit la slăbirea regimului Maduro.

În aceeași perioadă, două avioane F-18 ale Marinei SUA au survolat zona Golfului Venezuelei timp de aproximativ 40 de minute, în cea mai apropiată incursiune militară americană față de spațiul aerian venezuelean din ultimele luni de tensiuni.

Reacții dure la Caracas

Vicepreședinta Delcy Rodriguez a acuzat opoziția că acționează în interesul Statelor Unite și a ironizat absența lui Machado de la ceremonia Nobel. Ea a numit tentativa de a ieși din țară un „spectacol eșuat”, afirmând că extragerea reprezintă o nouă încercare a „extremiștilor” de a destabiliza Venezuela.

Procurorul general Tarek William Saab a avertizat că Machado poate fi declarată fugară dacă părăsește țara. În acest context, revenirea ei în Venezuela rămâne incertă, dat fiind riscul ridicat de a-i fi blocată intrarea.

Machado plănuiește în continuare un tur al Europei pentru a obține sprijin internațional suplimentar, iar ulterior se va deplasa la Washington.