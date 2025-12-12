Prima pagină » Știri externe » General polonez, avertisment pentru Putin: NATO va interveni în Kaliningrad dacă Rusia atacă Polonia

General polonez, avertisment pentru Putin: NATO va interveni în Kaliningrad dacă Rusia atacă Polonia

Generalul polonez Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant la Eurocorps, a lansat un avertisment ferm adresat Moscovei, subliniind că NATO trebuie să fie pregătită să acționeze în enclavele rusești - inclusiv Kaliningrad - dacă Polonia ar fi atacată. Declarațiile sale, aparute in publicația locală Fakt, evidențiază pierderile considerabile suferite de Rusia și necesitatea eliminării amenințărilor regionale.
General polonez, avertisment pentru Putin: NATO va interveni în Kaliningrad dacă Rusia atacă Polonia
Sursa foto: captură video
Victor Dan Stephanovici
12 dec. 2025, 10:51, Știri externe

Mesajul strategic transmis de către generalul polonez, apare pe fondul tensiunilor crescânde din Europa de Est. El poate indica o posibilă schimbare de abordare în cadrul NATO, cu accent pe reacție rapidă și coordonare împotriva agresiunii ruse.

Pregătirea NATO și semnalul către Kremlin

Generalul Gromadzinski a insistat asupra importanței unei comunicări strategice clare. Polonia trebuie să transmită explicit Moscovei că un eventual atac ar putea avea consecințe directe asupra Kaliningradului. „Dacă Rusia inițiază o ofensivă, avem dreptul să intervenim acolo și să înlăturăm amenințarea”, a afirmat acesta, referindu-se la regiune folosind denumirea istorică de Königsberg.

Un astfel de mesaj ar putea pune Kremlinul în fața unor dileme majore. Astel, Rusia, ar fi obligată să reanalizeze orice plan militar în zonă.

Pierderile suferite de Rusia și scăderea capacității ofensive

Potrivit lui Gromadzinski, Rusia a înregistrat pierderi masive în conflictul din Ucraina. Sunt „sute de mii de militari” și „zeci de mii de vehicule blindate și piese de artilerie” distruse. Acest lucru ar reduce semnificativ posibilitatea Moscovei de a lansa operațiuni împotriva NATO în următorii cinci-șase ani.

„Rusia își conștientizează punctele slabe, dar se adaptează rapid. Suntem într-o stare de război hibrid permanent și trebuie să privim aceasta ca pe noua realitate”, a mai punctat generalul pentru presa locală.

Coordonarea NATO și întărirea flancului estic

Avertismentul venind din partea generalului polonez evidențiază necesitatea unei cooperări strânse între statele membre NATO și a unei pregătiri pentru reacții rapide la amenințări externe. În perioada următoare, este de așteptat ca Alianța să își revizuiască planurile de apărare și să consolideze prezența militară în proximitatea granițelor rusești, în special în Polonia și țările baltice.

Recomandarea video

Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a avut curajul să o sfideze pe puternica șefă a Curții de Apel București
G4Media
Zodiile care trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Mesajele astrelor pentru: Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător
Gandul
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
Libertatea
Cât costă să trăiești o lună în Madrid, în 2025. Calcul complet | chirie, mâncare, facturi
CSID
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
Promotor