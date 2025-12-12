General polonez, avertisment pentru Putin: NATO va interveni în Kaliningrad dacă Rusia atacă Polonia

Mesajul strategic transmis de către generalul polonez, apare pe fondul tensiunilor crescânde din Europa de Est. El poate indica o posibilă schimbare de abordare în cadrul NATO, cu accent pe reacție rapidă și coordonare împotriva agresiunii ruse.

Pregătirea NATO și semnalul către Kremlin

Generalul Gromadzinski a insistat asupra importanței unei comunicări strategice clare. Polonia trebuie să transmită explicit Moscovei că un eventual atac ar putea avea consecințe directe asupra Kaliningradului. „Dacă Rusia inițiază o ofensivă, avem dreptul să intervenim acolo și să înlăturăm amenințarea”, a afirmat acesta, referindu-se la regiune folosind denumirea istorică de Königsberg.

Un astfel de mesaj ar putea pune Kremlinul în fața unor dileme majore. Astel, Rusia, ar fi obligată să reanalizeze orice plan militar în zonă.

Pierderile suferite de Rusia și scăderea capacității ofensive

Potrivit lui Gromadzinski, Rusia a înregistrat pierderi masive în conflictul din Ucraina. Sunt „sute de mii de militari” și „zeci de mii de vehicule blindate și piese de artilerie” distruse. Acest lucru ar reduce semnificativ posibilitatea Moscovei de a lansa operațiuni împotriva NATO în următorii cinci-șase ani.

„Rusia își conștientizează punctele slabe, dar se adaptează rapid. Suntem într-o stare de război hibrid permanent și trebuie să privim aceasta ca pe noua realitate”, a mai punctat generalul pentru presa locală.

Coordonarea NATO și întărirea flancului estic

Avertismentul venind din partea generalului polonez evidențiază necesitatea unei cooperări strânse între statele membre NATO și a unei pregătiri pentru reacții rapide la amenințări externe. În perioada următoare, este de așteptat ca Alianța să își revizuiască planurile de apărare și să consolideze prezența militară în proximitatea granițelor rusești, în special în Polonia și țările baltice.