Oficialul polonez a acuzat că președintele Poloniei nu este informat cu privire la transferul avioanelor militare în Ucraina, deși, în calitate de comandant suprem al Forțelor Aeriene președintele ar trebui ca liderul statului să fie informat în această privință.

Miercuri, șeful Statului Major al Armatei Poloniei a anunțat că desfășoară negocieri cu partea ucraineană pentru transferul avioanelor MiG-29, în schimbul accesului la drone și tehnologii ucrainene, însă o decizie finală nu a fost încă dată, notează Ukrainska Pravda.

„Suntem oarecum surprinși, dar și interesați, să auzim aceste remarci venind din partea guvernului și a ofițerilor de rang înalt ai Forțelor Armate Poloneze, care vorbesc despre planuri concrete în această direcție”, a declarat Przydacz.

Acesta a menționat că Polonia a furnizat echipamente militare Ucrainei în anii anteriori, precizând că deciziile au fost date nu numai cu luarea la cunoștință a președintelui, ci și cu acordul acestuia. Oficialul a mai precizat că, în acele cazuri, s-au desfășurat întâlniri relevante în cadrul Biroului polon al Securității Naționale, dar și la Palatul Prezidențial.

Oficialul polonez a adăugat că, în opinia sa, Guvernul ar trebui să informeze președintele în acest cazuri, dar și să desfășoare analize și discuții interne.

El a mai spus că neconsultarea președintelui cu privire la aceste chestiuni ar putea însemna un semn de intenții rele, dar și o încercare a-l exclude de la informații cruciale pentru statul polonez.

Ministrul polonez al Apărării neagă

Ulterior, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz a negat afirmațiile făcute șeful Biroului de Politică Internațională.

„Nu este adevărat. Am discutat aceste chestiuni în cadrul întâlnirilor Comitetului pentru Securitate”, a declarat ministrul polonez al Apărării.

Acesta a adăugat că problematica transferării avioanelor militare MiG-29s către Ucraina a fost adusă în discuție cu mai multe ocazii, însă discuțiile se află încă în desfășurare.

În toamna anului 2024, Ucraina a solicitat Poloniei să transfere avioanele militare MiG-29 din era sovietică, însă Varșovia a explicat că nu poate să facă acest transfer fără să slăbească Apărarea Poloniei.

În martie 2025, fostul președinte polonez, Andrzej Duda, a precizat că el ar putea considera transferul, dacă aliații Polonia vor furniza alte avioane care să le înlocuiască.