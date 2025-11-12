Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, oprește numirea a zeci de judecători pentru a bloca reformele guvernamentale

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a spus miercuri că nu va numi sau promova judecătorii care pun la îndoială statutul colegilor numiți printr-un sistem criticat al guvernului anterior.

„În următorii cinci ani, judecătorii care pun la îndoială ordinea constituțională și juridică a Republicii Polone nu se pot baza nici pe promovare, dacă aceasta depinde de președinte, nici pe nominalizarea judiciară”, a declarat Karol Nawrocki miercuri, scrie Reuters.

El a precizat că refuză miercuri să nominalizeze 46 de judecători. Președintele poate promova și nominaliza judecători doar la recomandarea Consiliului Judiciar Național (KRS).

Ministrul Justiției, Waldemar Zurek, a spus că va analiza lista nominalizărilor refuzate de Nawrocki. Tot el a sugerat că președintele poate încerca să folosească puteri care nu îi sunt conferite de constituție.

„Judecătorii nu ar trebui să dezbată dacă colegii lor sunt judecători «neo» sau «paleo», ci să emită verdicte în conformitate cu constituția și legislația poloneză”, a spus Nawrocki.