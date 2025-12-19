Polonia analizează un posibil schimb de MiG-29 pentru tehnologia dronelor din Ucraina

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a spus vineri că este deschis unei înțelegeri prin care Ucraina ar primi avioane de luptă MiG-29, iar Polonia ar avea acces la expertiza ucraineană în domeniul dronelor.

Declarația președintelui polonez a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Karol Nawrocki a precizat că această propunere „nu contrazice politica noastră”, adăugând că discuțiile se poartă în limitele intereselor naționale ale Poloniei, scrie Kyiv Post.

Întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski a fost prima dintre cei doi lideri după victoria electorală a lui Karol Nawrocki din luna august.

Președintele polonez a spus și că este nevoie de un echilibru în relațiile cu Kievul și a cerut un „parteneriat simetric” între cele două țări.

El a precizat că are o mare responsabilitate față de armata poloneză și față de soldații care folosesc în prezent aceste aeronave.

„Vreau să vă reamintesc că domeniul meu de responsabilități este să am grijă de interesele soldaților polonezi, în special ale celor din Malbork, care se întreabă ce se va întâmpla cu MiG-urile”, a spus Nawrocki, conform anunțului publicat de presa de stat ucraineană Ukrinform.

În același context, Karol Nawrocki a declarat că relația dintre Polonia și Ucraina se bazează pe cooperare și interese comune.

„În schimb, în această dependență în care ne aflăm – iar această întâlnire este o dovadă a acestui lucru – căutăm un parteneriat strategic, simetric.”, a mai spus acesta.

Președintele polonez Karol Nawrocki nu a oferit o aprobare pentru acord, însă a lăsat să se înțeleagă că problema are șanse să fie soluționată.

„Acest schimb de MiG-uri pentru sisteme anti-drone nu contrazice politica noastră. Așadar, după rezolvarea problemelor formale, cred că această problemă va fi rezolvată”, a declarat el.

La începutul lunii decembrie, conducerea militară a Poloniei a anunțat că analizează posibilitatea de a oferi Ucrainei avioane MiG-29 retrase din uz.

În schimb, Varșovia ar primi acces la tehnologii ucrainene din domeniul dronelor și rachetelor. Acordul ar include între șase și opt avioane, provenite din perioada comunistă.

Ucraina dispune în prezent de aproximativ 40 de avioane MiG-29. De la începutul invaziei ruse din 2022, Kievul a primit deja 14 astfel de aeronave din Polonia și 13 din Slovacia.

Aceste avioane ar întări rapid flota aeriană ucraineană, din simplul fapt că piloții sunt deja instruiți pentru acest tip de aparat.

Polonia plănuiește să își acopere necesarul de apărare aeriană prin utilizarea avioanelor F-16 din Statele Unite și FA-50 din Coreea de Sud, în cazul în care MiG-29 ajung în Ucraina.