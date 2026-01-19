Ucraina oprește comenzile de drone de la cea mai mare firmă de tehnologie de apărare din Europa

Ucraina va renunța la noi comenzi de drone de la cea mai mare firmă europeană de tehnologie de apărare, după ce sistemele livrate au avut rezultate slabe în testele de luptă, scrie Kyiv Post.

Helsing, o companie cu sediul la München, are legături apropiate cu armata germană și beneficiază de sprijinul unui miliardar suedez și al mai multor fonduri de investiții din Statele Unite.

În 2024, firma a semnat un contract pentru livrarea a 4.000 de drone de atac către Ucraina, produse în colaborare cu o companie locală.

Până în prezent, aproximativ jumătate dintre aceste drone, cunoscute sub numele de HF-1, au ajuns în Ucraina.

Potrivit unei prezentări realizate anul acesta de Ministerul Apărării din Germania și consultate de Bloomberg, aproape 40% dintre dronele livrate au rămas neutilizate în depozitele Ucrainei.

Modelul HF-1 a fost criticat în Ucraina din cauza costurilor ridicate și a slabei eficiențe.

Astfel, părțile au analizat posibilitatea modificării contractului pentru livrarea dronei HX-2, modelul principal al companiei Helsing.

Aceasta este o dronă de tip X-wing, care combină aripi fixe cu elice similare celor de quadrocopter.

Totuși, documentul a semnalat și probleme serioase legate de HX-2. În testele desfășurate pe front de Regimentul 14 al Ucrainei, doar 25% dintre drone au putut fi lansate cu succes.

Ambele modele livrate Ucrainei trebuiau să includă trei funcții bazate pe inteligență artificială, ghidare finală, ghidare pe parcurs și identificare vizuală a țintei.

Prezentarea a indicat că dronele nu dispuneau de componentele AI necesare pentru aceste funcții.

În cele din urmă, toate problemele au condus spre un interes scăzut pentru produsele companiei, iar Germania nu vrea să plaseze comenzi suplimentare fără o cerere din partea Ucrainei.

Potrivit Bloomberg, acest lucru sugerează că Ucraina nu va continua colaborarea prin noi achiziții.