Prima pagină » Politic » Ucraina oprește comenzile de drone de la cea mai mare firmă de tehnologie de apărare din Europa

Ucraina oprește comenzile de drone de la cea mai mare firmă de tehnologie de apărare din Europa

Ucraina ar putea opri comenzile de drone de la compania Helsing, după ce testele pe front au arătat probleme serioase de performanță.
Ucraina oprește comenzile de drone de la cea mai mare firmă de tehnologie de apărare din Europa
Dronă HX-2 / Sursa foto: Helsing
Nițu Maria
19 ian. 2026, 16:01, Politic

Ucraina va renunța la noi comenzi de drone de la cea mai mare firmă europeană de tehnologie de apărare, după ce sistemele livrate au avut rezultate slabe în testele de luptă, scrie Kyiv Post.

Helsing, o companie cu sediul la München, are legături apropiate cu armata germană și beneficiază de sprijinul unui miliardar suedez și al mai multor fonduri de investiții din Statele Unite.

În 2024, firma a semnat un contract pentru livrarea a 4.000 de drone de atac către Ucraina, produse în colaborare cu o companie locală.

Până în prezent, aproximativ jumătate dintre aceste drone, cunoscute sub numele de HF-1, au ajuns în Ucraina.

Potrivit unei prezentări realizate anul acesta de Ministerul Apărării din Germania și consultate de Bloomberg, aproape 40% dintre dronele livrate au rămas neutilizate în depozitele Ucrainei.

Modelul HF-1 a fost criticat în Ucraina din cauza costurilor ridicate și a slabei eficiențe.

Astfel, părțile au analizat posibilitatea modificării contractului pentru livrarea dronei HX-2, modelul principal al companiei Helsing.

Aceasta este o dronă de tip X-wing, care combină aripi fixe cu elice similare celor de quadrocopter.

Totuși, documentul a semnalat și probleme serioase legate de HX-2. În testele desfășurate pe front de Regimentul 14 al Ucrainei, doar 25% dintre drone au putut fi lansate cu succes.

Ambele modele livrate Ucrainei trebuiau să includă trei funcții bazate pe inteligență artificială, ghidare finală, ghidare pe parcurs și identificare vizuală a țintei.

Prezentarea a indicat că dronele nu dispuneau de componentele AI necesare pentru aceste funcții.

În cele din urmă, toate problemele au condus spre un interes scăzut pentru produsele companiei, iar Germania nu vrea să plaseze comenzi suplimentare fără o cerere din partea Ucrainei.

Potrivit Bloomberg, acest lucru sugerează că Ucraina nu va continua colaborarea prin noi achiziții.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie
Gandul
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor