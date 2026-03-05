Prima pagină » Știri externe » Ucraina ar putea oferi expertiză anti-dronă în schimbul rachetelor Patriot

Ucraina ar putea oferi expertiză anti-dronă în schimbul rachetelor Patriot

Volodimir Zelenski spune că țara sa este dispusă să împărtășească experiența acumulată în combaterea dronelor iraniene Shahed, pe fondul interesului tot mai mare din partea altor state afectate de astfel de atacuri.
Ucraina ar putea oferi expertiză anti-dronă în schimbul rachetelor Patriot
Rachetă Patriot/sursa foto: X
Maria Miron
05 mart. 2026, 14:38, Știri externe

Ucraina ar putea oferi expertiză anti-dronă în schimbul rachetelor Patriot. Zelenski se teme că acestea vor fi direcționate spre Orientul Mijlociu.

Potrivit liderului ucrainean, Kievul a primit semnale de la parteneri din Orientul Mijlociu, unde dronele Shahed au fost folosite în atacuri asupra civililor, iar unele state au cerut deja sprijinul specialiștilor ucraineni pentru a le combate.

Interesate de expertiza Ucrainei

„Am primit semnale de la parteneri din Orientul Mijlociu. Au existat atacuri cu drone iraniene Shahed asupra civililor din acele țări. Ei caută expertiza noastră. Suntem deschiși. Dacă reprezentanții lor vor veni, le vom oferi expertiza noastră”, a transmis Zelenski într-o postare pe platforma X.

Președintele ucrainean a precizat că solicitări pentru împărtășirea experienței în combaterea dronelor au venit nu doar din Orientul Mijlociu, ci și din partea unor parteneri occidentali: „Există și solicitări din partea europenilor și a Statelor Unite. Ni s-a cerut să împărtășim experiența noastră cu partenerii din Orientul Mijlociu”.

Patriot, soluție costisitoare

Zelenski a explicat că interceptarea unui număr mare de drone Shahed cu rachete Patriot este foarte costisitoare și dificilă, deoarece aceste sisteme sunt concepute în principal pentru a doborî rachete și alte ținte aeriene mai complexe.

„Ei au rachete pentru sistemele Patriot, însă sute sau mii de drone Shahed nu pot fi interceptate cu rachete Patriot – este prea costisitor. Desigur, nimic nu este prea scump când este vorba despre oameni, dar pur și simplu nu au atât de multe rachete”, a arătat liderul ucrainean.

Tehnologie contra Patriot

Ucraina a dezvoltat propriile soluții pentru a contracara astfel de atacuri, inclusiv drone interceptoare, însă se confruntă cu lipsa rachetelor pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„De aceea au nevoie de drone interceptoare, pe care noi le avem. În același timp, noi avem un deficit de rachete PAC-2 și PAC-3”, a spus președintele Ucrainei.

Zelenski a sugerat că Ucraina ar putea fi deschisă la schimburi de tehnologie sau echipamente militare cu partenerii săi. „Când vine vorba despre schimb de tehnologie sau de armament, cred că țara noastră va fi deschisă la acest lucru”, a scris liderul ucrainean.

Temeri privind livrările Patriot

Totodată, el și-a exprimat îngrijorarea că evoluțiile din Orientul Mijlociu ar putea influența disponibilitatea sistemelor de apărare antiaeriană pentru Ucraina. Potrivit lui Zelenski, există semnale din Statele Unite că operațiunile militare din regiune ar putea continua și că Washingtonul ar putea avea nevoie de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru propriile forțe și pentru aliați.

„Există și îngrijorări generate de semnalele venite din Statele Unite, atât publice, cât și neoficiale, care indică faptul că această operațiune militară din Orientul Mijlociu va continua și că, în acest sens, vor conta pe sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru ei și pentru aliații lor”, a explicat Zelenski.

În opinia sa, dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește, există riscul ca livrările de sisteme de apărare antiaeriană și de rachete Patriot către Ucraina să fie reduse. „Îngrijorarea este că, dacă războiul se prelungește, America ar putea reduce livrările de sisteme de apărare antiaeriană și de rachete către Ucraina”, a adăugat președintele ucrainean.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Ce rachete iraniene pot lovi ținte din Europa: „Ar putea ajunge în Grecia, Bulgaria și România, unde se află instalații militare americane”
Libertatea
Cea mai ieftină mâncare de post. Costă mai puțin de 15 lei și ai nevoie de ingrediente simple!
CSID
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Promotor