Ucraina ar putea oferi expertiză anti-dronă în schimbul rachetelor Patriot. Zelenski se teme că acestea vor fi direcționate spre Orientul Mijlociu.

Potrivit liderului ucrainean, Kievul a primit semnale de la parteneri din Orientul Mijlociu, unde dronele Shahed au fost folosite în atacuri asupra civililor, iar unele state au cerut deja sprijinul specialiștilor ucraineni pentru a le combate.

Interesate de expertiza Ucrainei

„Am primit semnale de la parteneri din Orientul Mijlociu. Au existat atacuri cu drone iraniene Shahed asupra civililor din acele țări. Ei caută expertiza noastră. Suntem deschiși. Dacă reprezentanții lor vor veni, le vom oferi expertiza noastră”, a transmis Zelenski într-o postare pe platforma X.

Președintele ucrainean a precizat că solicitări pentru împărtășirea experienței în combaterea dronelor au venit nu doar din Orientul Mijlociu, ci și din partea unor parteneri occidentali: „Există și solicitări din partea europenilor și a Statelor Unite. Ni s-a cerut să împărtășim experiența noastră cu partenerii din Orientul Mijlociu”.

Patriot, soluție costisitoare

Zelenski a explicat că interceptarea unui număr mare de drone Shahed cu rachete Patriot este foarte costisitoare și dificilă, deoarece aceste sisteme sunt concepute în principal pentru a doborî rachete și alte ținte aeriene mai complexe.

„Ei au rachete pentru sistemele Patriot, însă sute sau mii de drone Shahed nu pot fi interceptate cu rachete Patriot – este prea costisitor. Desigur, nimic nu este prea scump când este vorba despre oameni, dar pur și simplu nu au atât de multe rachete”, a arătat liderul ucrainean.

Tehnologie contra Patriot

Ucraina a dezvoltat propriile soluții pentru a contracara astfel de atacuri, inclusiv drone interceptoare, însă se confruntă cu lipsa rachetelor pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„De aceea au nevoie de drone interceptoare, pe care noi le avem. În același timp, noi avem un deficit de rachete PAC-2 și PAC-3”, a spus președintele Ucrainei.

Zelenski a sugerat că Ucraina ar putea fi deschisă la schimburi de tehnologie sau echipamente militare cu partenerii săi. „Când vine vorba despre schimb de tehnologie sau de armament, cred că țara noastră va fi deschisă la acest lucru”, a scris liderul ucrainean.

Temeri privind livrările Patriot

Totodată, el și-a exprimat îngrijorarea că evoluțiile din Orientul Mijlociu ar putea influența disponibilitatea sistemelor de apărare antiaeriană pentru Ucraina. Potrivit lui Zelenski, există semnale din Statele Unite că operațiunile militare din regiune ar putea continua și că Washingtonul ar putea avea nevoie de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru propriile forțe și pentru aliați.

„Există și îngrijorări generate de semnalele venite din Statele Unite, atât publice, cât și neoficiale, care indică faptul că această operațiune militară din Orientul Mijlociu va continua și că, în acest sens, vor conta pe sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru ei și pentru aliații lor”, a explicat Zelenski.

În opinia sa, dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește, există riscul ca livrările de sisteme de apărare antiaeriană și de rachete Patriot către Ucraina să fie reduse. „Îngrijorarea este că, dacă războiul se prelungește, America ar putea reduce livrările de sisteme de apărare antiaeriană și de rachete către Ucraina”, a adăugat președintele ucrainean.