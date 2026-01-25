Zelenski, discuții la Vilnius cu liderul Lituaniei, care promite aproape 100 de generatoare pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o întrevedere la Vilnius cu președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, pe tema atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Informația a fost transmisă de liderul ucrainean, duminică, relatează Kyiv Independent.

Vizita a avut loc în contextul atacurilor puternice asupra Ucrainei, din partea Rusiei. Au fost vizate rețelele de energie, care au lăsat mii de persoane fără electricitate, apă și încălzire.

În capitala Kiev, peste 1.600 de blocuri se confruntă în continuare cu lipsa căldurii.

Volodimir Zelenski a precizat că discuțiile cu omologul său lituanian au vizat sprijinul pentru sistemul energetic ucrainean și întărirea apărării aeriene.

Totodată, Lituania intenționează să trimită aproape 100 de generatoare către orașe și comunități din Ucraina.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și teme legate de cooperarea militară, proiecte comune în domeniul apărării și propunerea Lituaniei de a crea la Vilnius o platformă pentru exportul de armament.

De asemenea, cei doi lideri au abordat sprijinul pentru inițiativa Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) și colaborarea în cadrul Security Action for Europe (SAFE).

Inițiativa PURL, lansată în august 2025, oferă statelor NATO posibilitatea de a achiziționa armament american avansat pentru Ucraina.

SAFE reprezintă un mecanism de împrumut al Uniunii Europene, creat pentru susținerea industriei de apărare prin finanțarea achizițiilor de arme.

La aceste consultări urmează să participe și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în cadrul formatului Lublin Triangle.

Aceasta este o platformă de cooperare lansată în 2020 de Lituania, Polonia și Ucraina, potrivit agenției Baltic News Service.

„Astăzi, la Vilnius, ne coordonăm cu partenerii noștri din regiune – Lituania și Polonia. Colaborăm cu fiecare lider pentru a consolida Ucraina. Toată lumea trebuie să înțeleagă clar amenințarea venită din partea Rusiei, iar națiunile noastre sunt cele care înțeleg cel mai bine acest lucru”, a declarat Volodimir Zelenski.

Lituania se numără printre cei mai activi susținători ai Ucrainei în fața agresiunii rusești.

Datele Institutului Kiel pentru Economia Mondială arată că sprijinul acordat de Vilnius se află printre cele mai ridicate la nivel global raportat la produsul intern brut.