Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a primit șase cereri de asistență din partea țărilor din Orientul Mijlociu.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina a primit șase cereri de ajutor din partea unor țări din Orientul Mijlociu în contextul războiului cu Iranul, scrie Ukrinform.

Liderul ucrainean a explicat că autoritățile de la Kiev așteaptă revenirea unei delegații trimise în regiunea Golfului pentru a stabili exact ce tip de sprijin ar putea oferi acestei regiuni.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, notează aceeași sursă. Potrivit președintelui, discuțiile cu statele din regiune continuă. Rezultatele misiunii ucrainene au scopul de a clarifica nivelul de cooperare.

„Până la sfârșitul săptămânii, armata și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei se vor întoarce [din regiunea Golfului]. Va exista un raport complet. Începând de astăzi, avem cereri de asistență din partea a șase țări. Am trimis expertiză către trei țări. Există, de asemenea, o cerere separată din partea Statelor Unite privind Iordania. Când se vor întoarce, vom înțelege amploarea asistenței pe care partenerii noștri o așteaptă de la noi”, a spus Zelenski.

El a adăugat că unele state din Orientul Mijlociu, dar și Statele Unite și Uniunea Europeană, dispun de drone interceptoare utilizate în apărarea aeriană.

Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a precizat că aceste sisteme nu funcționează eficient fără personal specializat și fără programe software dezvoltate în Ucraina.

„Acest sistem există doar la noi; este folosit oficial de Forțele Armate ale Ucrainei. Prin urmare, toată lumea înțelege că nici măcar zeci sau sute de interceptoare nu vor stabiliza situația. Aceasta este o apărare sistemică. Experții în protecție sistemică – profesioniști în apărarea aeriană și utilizarea apărării aeriene pe rază scurtă de acțiune – sunt exact cei care au zburat în aceste țări din Orientul Mijlociu”, a spus el.

Potrivit unor informații, o delegație ucraineană a plecat spre statele din regiunea Golfului pe 10 martie. Din acest grup fac parte specialiști militari și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov.

În această deplasare ei trebuie să ofere o expertiză în domeniul apărării aeriene și să contribuie la protejarea populației civile în contextul escaladării tensiunilor provocate de atacurile iraniene.

Kievul încearcă simultan să-și valorifice experiența pe care o care în apărarea împotriva dronelor și rachetelor utilizate în războiul cu Rusia și să o pună la dispoziția partenerilor internaționali.