Președintele Poloniei avertizează că Rusia rămâne o amenințare constantă pentru Europa

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a spus că Rusia va rămâne o amenințare pentru Europa Centrală și de Est.
26 ian. 2026, 10:37

Rusia va continua să fie un pericol pentru Europa Centrală și de Est, indiferent de forma sa de guvernare, a declarat președintele Poloniei, Karol Nawrocki, duminică seara.

Declarațiile președintelui au venit în urma unei întâlniri cu liderii din Lituania și Ucraina.

Întâlnirea a avut loc la Vilnius, capitala Lituaniei, cu ocazia comemorării Revoluției din ianuarie 1863, îndreptată împotriva dominației rusești, scrie Kyiv Post.

Mișcarea urmărea refacerea Uniunii Polono-Lituaniene independente, care includea teritorii din Polonia, Lituania, Ucraina și Belarus. Revolta a fost înăbușită de Imperiul Rus în anul următor.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele lituanian Gitanas Nauseda și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Nawrocki a spus că amenințarea Rusiei persistă și astăzi, la peste un secol și jumătate de la acele evenimente.

„Politicile care susțin o «resetare» a relațiilor cu Federația Rusă dispar, dar un lucru rămâne neschimbat: fie că este vorba de Rusia țaristă, Rusia bolșevică sau Rusia lui Vladimir Putin, țările noastre, acum independente, se confruntă în continuare cu aceeași amenințare din partea Federației Ruse”, a spus Nawrocki.

El a spus că statele din regiune au avut o evaluare corectă a riscului reprezentat de Moscova.

„Țările din Europa Centrală și de Est nu s-au înșelat în opiniile lor despre amenințarea rusă, chiar și într-un moment în care Europa de Vest era încă concentrată pe politica climatică sau pe primirea imigranților ilegali”, a adăugat președintele polonez.

Karol Nawrocki a mai spus că este esențial ca pozițiile țărilor din regiune și formate precum Triunghiul Lublin să fie auzite la nivel internațional.

Referitor la apărare, liderul de la Varșovia a lăudat Lituania pentru bugetul alocat acestui domeniu, care ar urma să ajungă la 5,4% din PIB, peste nivelul Poloniei.

„Polonia alocă aproape 5% din PIB pentru dezvoltarea forțelor armate poloneze. Avem cea mai puternică armată din regiune, cu peste 200.000 de soldați polonezi. Prin urmare, am numai cuvinte de laudă pentru Lituania”, a declarat el.

Președintele Poloniei a mai spus că armata poloneză va avea acces la o nouă zonă de antrenament din Lituania, situată în apropierea coridorului Suwałki.

Suwałki este o regiune considerată sensibilă din punct de vedere strategic, între Kaliningrad și Belarus.

Planurile de extindere a zonei au fost un motiv de nemulțumire în rândul locuitorilor locali, din cauza defrișărilor și a relocării unor familii. Cu toate acestea, Nawrocki a zis e încrezător că situația poate fi gestionată.

„Cred că toate problemele sociale pot fi rezolvate, astfel încât să poată fi construită infrastructura necesară pentru întreaga regiune”, a spus el.

