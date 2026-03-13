Donald Trump recunoaște că președintele Vladimir Putin ar putea ajuta „puțin” Iranul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri într-un interviu televizat pentru Fox News că liderul rus, Vladimir Putin, ar putea oferi un anumit nivel de sprijin Iranului în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu.

În timpul discuției, Donald Trump a sugerat că Moscova ar avea un rol destul de limitat în sprijinul Teheranului. „Cred că i-ar putea ajuta puțin, da, cred. Și probabil crede că ajutăm Ucraina, nu?”, a spus Trump, conform Kyiv Independent.

Afirmațiile președintelui american au venit în același timp cu unele schimbări din politica economică a Washingtonului. Autoritățile americane au decis relaxarea anumitor restricții asupra exporturilor de petrol rusesc, din cauza creșterii prețurilor la combustibili.

Situația actuală are legătură cu tensiunile militare din Orientul Mijlociu și cu impactul lor asupra pieței energetice globale.

Anterior, administrația americană nu a dat destulă importanță informațiilor potrivit cărora Rusia ar fi transmis Iranului date utilizate în atacuri îndreptate împotriva forțelor americane din regiune.

Aceste relatări au atras atenția mai multor membri ai Congresului american, care au cerut clarificări privind eventualele colaborări militare dintre Moscova și Teheran.

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a vorbit despre acest subiect marți.

El a spus că autoritățile rusești au respins aceste acuzații și a sugerat că declarațiile lor pot fi luate în considerare. În opinia sa, Moscova a negat orice implicare în sprijinirea Iranului.

Comentariile emisarului au apărut la scurt timp după o discuție telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată luni. În cadrul convorbirii, cei doi lideri au analizat două teme majore de securitate internațională: războiul dintre Rusia și Ucraina și tensiunile crescute dintre Statele Unite și Iran.

Europa crede că Putin are legături cu Iranul

Îngrijorările privind rolul Rusiei în acest conflict au apărut și în Europa. Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a sugerat că Moscova ar putea avea o influență indirectă asupra tacticilor militare utilizate de Iran.

„Cred că nimeni nu va fi surprins să creadă că mâna ascunsă a lui Putin se află în spatele unora dintre tacticile iraniene și, potențial, și al unora dintre capacitățile lor”, a declarat secretarul britanic al Apărării, John Healey, joi.