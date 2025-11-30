Președintele polonez Karol Nawrocki își suspendă întâlnirea cu premierul ungar Orban după vizita acestuia la Kremlin

Președintele polonez Karol Nawrocki a anulat o întâlnire programată cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, după ce acesta din urmă s-a întâlnit vineri cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Bloomberg.

Karol Nawrocki ar fi trebuit să se întâlnească cu Viktor Orban pe 4 decembrie, la o zi după summitul Grupului Vișegrad de la Esztergom, Ungaria.

Când a fost plecat la Moscova, Orban a discutat cu Vladimir Putin despre soarta rafinăriilor rusești sancționate și au coincis cu eforturile Washingtonului de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina.

Viktor Orban, apropiat al președintelui Donald Trump, este considerat cel mai favorabil lider al Kremlinului din Uniunea Europeană.

El este un mediator în toată această situație privind războiul din Ucraina, fiind de așteptat ca el să contribuie la încheierea războiul, deși misiunile sale de pace au nemulțumit aliații UE.

Marcin Przydacz, consilierul principal pentru afaceri externe al lui Nawrocki, a declarat pe X că președintele „pledează constant pentru căutarea unor modalități reale” de a pune capăt războiului din Ucraina și „a decis să limiteze programul vizitei sale în Ungaria exclusiv la summitul președinților”.