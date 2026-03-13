Axios: Trump le-a spus liderilor G7 că Iranul este „pe punctul de a se preda”

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor G7, într-o întâlnire virtuală care a avut loc miercuri, faptul că Iranul este „pe punctul de a se preda”. Informația a fost dezvăluită de trei oficiali din țările G7, care sunt familiarizați cu subiectul, pentru publicația Axios.

Liderul de la Casa Albă s-a arătat extrem de încrezător în rezultatele Operațiunii „Epic Fury” în cadrul convorbirii cu liderii G7, spunându-le acestora că „a scăpat de un cancer care ne amenința pe toți”.

Teheranul nu a întârziat să vină cu o reacție. La doar 24 de ore de la apelul G7, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei – fiul lui Ali Khamenei – a emis prima sa declarație publică, în cadrul căreia a promis să continue lupta.

Convorbirea a avut loc pe fondul îngrijorărilor liderilor G7 privind consecințele economice tot mai grave ale războiului.

Doi oficiali care cunosc detaliile convorbirii dintre Trump și liderii G7 au mai spus, pentru Axios, că aceștia l-au îndemnat pe președintele american să pună capăt războiului cât mai repede, subliniind că Strâmtoarea Ormuz trebuie securizată cât mai curând posibil. Pe de altă parte, Trump consideră că situația din Ormuz se îmbunătățește și că navele comerciale ar trebui să-și reia operațiunile în zonă.

Presiuni asupra lui Trump din partea liderilor europeni

Tot în cadrul convorbirii, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron l-au îndemnat pe Trump să nu permită Moscovei să exploateze războiul sau să beneficieze de o relaxare a sancțiunilor, în contextul în care Rusia beneficiază direct de creșterea prețului petrolului.

Între timp, vineri dimineață, Statele Unite au autorizat țările să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate, care sunt în prezent încărcate pe nave aflate pe mare. Este vorba despre o derogare a sancțiunilor pe o perioadă de 30 de zile. Scott Bresset, secretarul Trezoreriei SUA, a precizat că măsura a fost luată temporar pentru a „promova stabilitatea piețelor globale de energie” și că „se aplică numai petrolului aflat deja în tranzit și nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus”.

Războiul din Orientul Mijlociu se află în cea de-a 14-a zi de conflict. Atacurile în zona Golfului Persic continuă, iar Statele Unite au luat decizia de a permite țărilor să cumpere țiței rusesc. De asemenea, președintele Franței, Emmanuel Macron a condamnat atacul asupra bazei militare din Irak, în care un soldat francez a murit. În cursul nopții, Armata SUA a anunțat că un avion cisternă s-a prăbușit în Irak.