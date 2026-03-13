Reuters: SUA ar putea face noi livrări de arme către Taiwan după vizita lui Trump în China. Reacția Beijingului

SUA ar putea aproba noi livrări de arme americane către Taiwan după vizita lui Donald Trump în China de la sfârșitul acestei luni, au declarat surse care cunosc subiectul pentru Reuters.

Pachetul destinat Taiwanului include, printre altele, și rachete interceptoare avansate. Valoarea acordului s-ar ridica la 14 miliarde de dolari și ar fi cel mai mare din istorie pentru Taiwan, notează Reuters.

Sursele citate de agenția de presă mai spun că acest acord a fost ținut secret înaintea vizitei planificate a lui Trump la Beijing, însă ar putea fi anunțat după ce va reveni în SUA.

Demersurile lui Trump de a asigura un acord comercial favorabil cu Beijingul au stârnit îngrijorări că Washingtonul ar putea reduce sprijinul militar al SUA pentru Taiwan.

Totuși, informațiile surselor citate de Reuters sugerează că administrația americană intenționează să mențină sau chiar să sporească sprijinul pentru Taiwan.

Una dintre surse explicat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că pachetul constă în mare parte din rachete de apărare aeriană PAC-3 și NASAMS.

„Imediat ce președintele [Trump] își dă acordul, acestea sunt gata să fie anunțate oficial. Totul este gata”, a spus sursa, potrivit Reuters.

Alte 6 miliarde de dolari, destinate capacităților de apărare „asimetrice”, ar putea fi anunțate în cadrul unor pachete conexe sau ulterioare, sursa neprecizând concret în ce constă aceste capabilități.

Reacția Beijingului

Reacția Chinei nu a întârziat să apară. În urma apariției informațiilor privind posibile noi livrări de arme americane către Taiwan, Beijingul a solicitat Statelor Unite să înceteze vânzarea de arme către Taipei.

Washingtonul „ar trebui să înceteze vânzările de arme către Taiwan și să ia măsuri concrete pentru a menține dezvoltarea stabilă a relațiilor dintre China și SUA, precum și pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, în cadrul unei conferințe de presă periodice la Beijing, care a avut loc vineri, scrie Bloomberg.

Vizita lui Donald Trump în China va avea loc în perioada 31 martie – 2 aprilie, când se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping.