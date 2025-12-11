Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a ajuns la Oslo după ceremonia de decernare a premiilor

Machado și susținătorii ei au cântat apoi imnul național al Venezuelei înainte ca ea să părăsească hotelul pentru a le strânge mâna. Oamenii au izbucnit în urale și au început să scandeze „Libertate! Libertate!” și „Mulțumesc! Mulțumesc!”, relatează AP.

Laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, se ascundea din 9 ianuarie, când a fost reținută pentru scurt timp după ce li s-a alăturat susținătorilor într-un protest din Caracas, capitala Venezuelei. Era așteptată să participe la ceremonia de premiere de miercuri, la Oslo, unde șefii de stat și familia sa se numărau printre cei care așteptau să o vadă.

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a declarat luna trecută pentru AFP că Machado va fi considerată „fugară” dacă va călători în Norvegia pentru a-și primi premiul pentru pace, care i-a fost acordat pe 10 octombrie.

Într-o înregistrare audio a unei convorbiri telefonice publicată pe site-ul Nobel, Machado a declarat că nu va putea ajunge la timp la ceremonie, dar că mulți oameni „și-au riscat viața” pentru ca ea să ajungă la Oslo.

Fiica sa, Ana Corina Sosa, a acceptat premiul în locul ei. „Ea vrea să trăiască într-o Venezuelă liberă și nu va renunța niciodată la acest scop”, a spus Sosa. „De aceea știm cu toții, și știu și eu, că se va întoarce în Venezuela foarte curând.”

Călătorie într-o situație de pericol extrem

Jørgen Watne Frydnes, președintele comitetului norvegian pentru Premiul Nobel, a declarat la ceremonia de premiere că „María Corina Machado a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a putea participa la ceremonie astăzi – o călătorie într-o situație de pericol extrem”.

„Deși nu va putea ajunge la această ceremonie și la evenimentele de astăzi, suntem profund bucuroși să confirmăm că este în siguranță și că va fi alături de noi aici, la Oslo”, a spus el în aplauze.

Miercuri, în semn de solidaritate cu Machado, au participat personalități latino-americane proeminente, inclusiv președintele argentinian Javier Milei, președintele ecuadorian Daniel Noboa, președintele panamez José Raúl Mulino și președintele paraguayan Santiago Peña.

Victoria lui Machado, în vârstă de 58 de ani, pentru lupta sa de a realiza o tranziție democratică în națiunea sa sud-americană a fost anunțată pe 10 octombrie. Watne Frydnes a declarat că „Venezuela a evoluat într-un stat autoritar brutal” și a descris-o pe Machado drept „unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil din istoria recentă a Americii Latine”.

Supusă represiunii lui Maduro

Machado a câștigat alegerile primare ale opoziției și intenționa să-l conteste pe președintele Nicolas Maduro în alegerile prezidențiale de anul trecut, dar guvernul i-a interzis să candideze.

Perioada premergătoare alegerilor din 28 iulie 2024 a fost marcată de o represiune pe scară largă, inclusiv descalificări, arestări și încălcări ale drepturilor omului. Aceasta s-a intensificat după ce Consiliul Electoral Național al țării, care este plin de loialiști ai lui Maduro, l-a declarat pe acesta câștigător.

Oficialii ONU pentru drepturile omului și numeroase grupuri independente pentru drepturile omului și-au exprimat îngrijorarea cu privire la situația din Venezuela și au cerut ca Maduro să fie tras la răspundere pentru reprimarea disidenței.