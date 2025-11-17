„Harta cercetătorilor UB” – platforma interactivă unde cercetătorii se pot evidenția

Universitatea din București anunță luni lansarea proiectului „Harta cercetătorilor UB”. Platforma este interactivă și evidențiază prezența membrilor comunității universitare la conferințe și evenimente academice internaționale.

Platforma se poate accesa pe site-ul www.hartacercetatorilor.ro, și prezintă, prin intermediul unor pin-uri geolocalizate, informații despre participările cercetătorilor, profesorilor și doctoranzilor UB la conferințe științifice, workshop-uri sau alte activități de cercetare internaționale, potrivit UB.

Noua platformă lansată de Universitatea din București le permite cercetătorilor să marcheze prezența lor la conferințele susținute în străinătate, în orașe de pe glob precum Oslo, San Francisco, Seoul sau Cape Town.

Potrivit Clasamentului Times Higher Education – Interdisciplinary Science Rankings 2025, Universitatea din București este prima universitate din România și în primele 301 – 350 de universități din lume pentru cercetarea științifică interdisciplinară, notează reprezentanții UB, în comunicatul de presă publicat.